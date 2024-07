Bynder, líder global em gerenciamento de ativos digitais empresariais (DAM), revelou como a adoção acelerada das soluções baseadas em IA da empresa e as implantações estratégicas de DAM impulsionaram um crescimento recorde no primeiro semestre de 2024.

Mais de 350 clientes adotaram a experiência aprimorada de pesquisa de IA da Bynder desde seu lançamento, há nove meses, e por meio da solução, mais de 30 milhões de imagens foram processadas. A Bynder, que atualmente possui mais de 150 milhões de ativos em vigor em sua plataforma, também informou que no primeiro semestre do ano viu um aumento de 20% em relação ao ano anterior na entrega de ativos para sistemas conectados. Com ativos entregues 113 bilhões de vezes no primeiro semestre do ano, isso mostra que os clientes da Bynder continuam aproveitando o conteúdo como um diferencial estratégico para oferecer experiências de conteúdo excepcionais.

A Bynder integrou a IA em sua plataforma pela primeira vez em 2016, demonstrando o compromisso de longo prazo da empresa bem antes de ela se tornar popular. Desde então, a Bynder acelerou seus esforços adquirindo uma empresa de IA e lançando a AI Search Experience, aprimorando continuamente seus recursos de IA e oferecendo aos clientes governança e controle sobre como a IA é usada em suas organizações e em seus próprios termos.

Desde o lançamento da experiência de pesquisa de IA da Bynder, muitos dos clientes da Bynder adotaram a solução, reforçando a tendência de que a IA é cada vez mais vista como uma ferramenta estratégica para os profissionais de marketing que buscam simplificar as operações de conteúdo e melhorar a experiência do cliente. Essa tendência valida a abordagem da Bynder em relaçãoàIA, demonstrando a necessidade de aproveitar a IA de forma responsável para oferecer benefícios tangíveis aos seus clientes.

A plataforma de DAM alimentada por IA da Bynder é fundamental para apoiar as operações de entrada no mercado e a adoção da IA nas operações de conteúdo impulsionou a rápida adoção da Experiência de pesquisa de IA da Bynder. Essa solução é inspirada no cliente e permite que as equipes maximizem a reutilização de ativos, economizem recursos, reduzam o tempo gasto na busca de ativos e eliminem automaticamente as duplicatas.

Os benefícios da solução foram evidenciados no recente prêmio Spotlight Awards, concedido aos clientes da Bynder, em que marcas como Viator, Les Mills e Inspire Brands foram reconhecidas por sua excelência em inovação, criando um valor atraente e retorno sobre o investimento quando se trata da implementação e do uso dos DAM da Bynder.

Ao aproveitar as recomendações e opções de filtragem baseadas em IA, a Inspire Brands conseguiu localizar e distribuir rapidamente ativos relevantes em seu portfólio de submarcas. Esse novo nível de capacidade de localização promoveu a reutilização de conteúdo dentro da organização e aumentou o valor dos ativos nos quais a empresa investe.

Cliff Crosbie, chefe de estratégias de IA da Bynder, disse: “É ótimo ver que nossa inovação contínua e liderança de mercado em IA continuaram a impulsionar o crescimento no primeiro semestre deste ano, juntamente com nossas implementações estratégicas de DAM, que se tornaram soluções inestimáveis para nossos clientes. O cenário digital continua evoluindo mais rápido do que nunca, portanto, nosso objetivo é implementar a IA de forma responsável para ajudar a impulsionar a escala e a eficiência, e estamos ansiosos para trazer a próxima fase de nossos aprimoramentos de IA para o mercado muito em breve.”

Como resultado do crescimento acelerado da empresa, a Bynder nomeou Ann-Michèle Verheyden como sua nova diretora jurídica. Ann-Michèle traz uma vasta experiência em SaaS, IP e privacidade, apoiando a posição e o investimento da Bynder em IA, onde ela estará construindo uma estrutura de conformidade robusta, permitindo que as empresas naveguem pelas complexidades da tecnologia orientada por IA e, ao mesmo tempo, mitiguem os riscos.

Richard Heitmann também se juntaàBynder como seu novo diretor de marketing. Richard traz uma vasta experiência de startups de alto crescimento, como a Aspera, além de ter experiência em software empresarial da IBM. O conhecimento de Richard ajudará a impulsionar ainda mais o crescimento e a levar as inovações da plataforma da Bynder ao mercado.

De olho no segundo semestre do ano, a Bynder realizará seu primeiro evento para clientes, o Bynder Connect, em setembro, em Amsterdã. O evento reunirá líderes do setor para compartilhar percepções, lançar inovações e comemorar sucessos com seus clientes.

Para obter mais informações sobre os DAM baseados em IA da Bynder, acesse:https://www.bynder.com/en/solutions/initiatives/ai-automation/

