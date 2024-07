Estudo revela tendências de consumo sustentável

Um estudo recente da Orbit Data Science revelou tendências sobre os hábitos de consumo sustentável no Brasil. Conforme informado na publicação, a pesquisa coletou 44,7 mil comentários em plataformas como TikTok, X (ex-Twitter), YouTube, Instagram e Facebook, entre 11 de abril de 2023 e 15 de abril de 2024. Segundo o estudo, o objetivo foi mapear as percepções e comportamentos dos consumidores brasileiros em relação à sustentabilidade.

Os dados apontam que a conscientização e os hábitos sustentáveis são temas predominantes nas discussões online, representando 57% dos comentários analisados. Indústria da moda e percepção sobre marcas sustentáveis ocupam cada uma 15% das discussões, seguidas por produtos ecológicos (9%) e embalagens sustentáveis (4%). Segundo os dados apresentados, a maioria das conversas reflete um sentimento de responsabilidade e a adoção de práticas ecológicas na rotina diária entre os comentários selecionados nas redes sociais para o estudo.

A pesquisa da Orbit analisou 13.250 comentários, selecionando 1.080 para compor o estudo final. Conforme o relatório, a amostra foi escolhida com base na qualidade das opiniões e na representatividade das redes sociais. A empresa afirma que a confiabilidade do estudo é de 95%, com uma margem de erro de 3%.

O relatório aponta que 58% dos comentários têm um tom positivo, destacando pequenas atitudes sustentáveis, alternativas caseiras para produtos e apoio a marcas que se posicionam como ecológicas. No entanto, 39% dos comentários refletem um tom negativo, principalmente devido ao alto custo dos produtos sustentáveis e à falta de comprovação da efetividade dessas práticas. A indústria da moda foi particularmente citada, com 27% dos comentários destacando a dificuldade de evitar o fast fashion.

Lillian de Oliveira, CEO da Loja Virtual de Fraldas Ecológicas Malana Eco, afirmou que o fato de 15% das discussões se concentraram na indústria da moda e na percepção sobre marcas sustentáveis indica uma oportunidade significativa para que empresas do setor expandem sua comunicação e engajamento com os consumidores. É fundamental que as marcas não só ofereçam produtos ecológicos, mas também eduquem o público sobre os benefícios reais e a eficácia dessas escolhas. “Conforme destacado no relatório, a confiança e a transparência são pilares essenciais para consolidar a adoção de práticas sustentáveis”.

Outro ponto destacado no estudo é a importância do TikTok como plataforma de discussão sobre sustentabilidade. Conforme os dados, 46% das conversas ocorreram nesta rede social, superando X (25%), Instagram (16%), YouTube (10%) e Facebook (4%). O relatório sugere que a influência de criadores de conteúdo no TikTok é crucial para disseminar práticas sustentáveis entre os jovens.

O estudo também revela que os consumidores brasileiros procuram quatro aspectos principais ao escolher produtos sustentáveis: preço, efetividade, confiança e qualidade. Segundo a pesquisa, os consumidores desejam que as marcas deixem claro como seus produtos contribuem para a sustentabilidade, indo além da simples comunicação sobre redução de emissões de carbono.

O relatório da Orbit Data Science aponta a crescente preocupação dos brasileiros com a sustentabilidade e a importância de práticas e produtos ecológicos no dia a dia. No entanto, os desafios permanecem, especialmente em relação ao custo e à transparência das práticas sustentáveis. A pesquisa sugere que as marcas precisam continuar educando e engajando os consumidores para consolidar a adoção de práticas mais sustentáveis.

Perguntada sobre o estudo, Lillian afirmou que os consumidores buscam produtos sustentáveis que ofereçam preço justo, efetividade, confiança e qualidade, conforme abordado no relatório. Lillian continuou dizendo que isso desafia a Malana Eco a continuar melhorando e validando os produtos ecológicos que fazem parte do Kit de Higiene para Bebê oferecidos na loja virtual. Além disso, é essencial que ocorra uma comunicação correta, clara e transparente de como os produtos ecológicos contribuem para a sustentabilidade., contextualizando os benefícios ambientais de forma compreensível e impactante. “Na Malana Eco, estamos comprometidos em liderar essa mudança, oferecendo soluções sustentáveis e acessíveis, educando e engajando nossos consumidores, e promovendo um futuro mais verde e responsável”.

Para mais informações, basta acessar: https://www.instagram.com/malanaeco/

Website: https://malanaeco.com/