No dia 14 de julho de 2024, o Esporte Clube Sírio comemorou 107 anos de existência e contribuição ao esporte, à cultura e à sociedade de São Paulo. Atualmente com 5.500 associados e integrado à vida paulistana, faz parte da elite dos clubes socioculturais e esportivos da cidade, oferecendo lazer, cultura e esporte para todas as idades e preservando as tradições, os costumes e a hospitalidade árabe no Brasil.

História do Clube

Tudo começou com uma festa de jovens imigrantes sírios e libaneses, que comemoravam o aniversário de Milhem Simão Racy, num quarto de pensão na rua Augusta, e lhe deram de presente a primeira presidência do então batizado "Sport Club Syrio", em 1917.

Um tempo depois foi alugado um conjunto em um prédio na Rua do Comércio, local que serviu como sede até 1920. O Sírio tinha como principal objetivo a prática de esportes e promovia suas atividades nos clubes Germânia (atual Pinheiros) e o Floresta (atual Espéria).

O primeiro treino de futebol, em 12 de agosto de 1917, aconteceu na Companhia Antártica, hoje Parque Antártica. Em setembro do mesmo ano foi instituído o distintivo do clube, com o monograma que foi utilizado até a década de 70. Em 20 de janeiro de 1918, o time fez seu primeiro jogo oficial no Clube Floresta. Em junho do mesmo ano já contava com 150 sócios, devido ao crescimento, a sede do Clube foi transferida para Florêncio de Abreu e mesmo tempo, alugou-se no Parque São Jorge como sede esportiva. Já no início da década de 20 o Sírio adquiriu uma área de 45.000 m² na Ponte Pequena, local próximo a diversos clubes de São Paulo, para onde transferiu sua sede social e esportiva, e era composta por quatro quadras de tênis, uma quadra de basquete, um campo de futebol e um lago para prática de esportes náuticos.

Em 1950, foi inaugurada a sede do Clube na Av. Indianópolis com espaço suficiente para atender ao crescente número de associados. Em 1979, o Clube Sírio conquistou o Campeonato Mundial Interclubes de Basquete, vencendo o time do Bosna Saravejo, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O time era formado por Luizão, Oscar, Larry Williams, Dodi, Agra, Saiani, Claudio Mortari (técnico), Mike, Renatão, Paulinho, Marcelo Vido, Marcel, Marquinhos e Russo. Esta foi a primeira estrela dourada colocada na bandeira do Esporte Clube Sírio pelo então Governador do Estado, Paulo Salim Maluf. Este troféu mundial de basquete está representado em uma das estrelas amarelas no atual emblema do clube. A segunda estrela é mérito do tenista William Kyriakos, associado vencedor do mundial infantil, em 82.

Em 2000, o Esporte Clube Sírio inaugurou o prédio da nova sede com mais de 11.000m² de área construída. Em 2007, o Sírio completou 90 anos de fundação, com grandes festividades durante todo o ano, culminando no grande jantar de comemoração. Já em 2008 iniciou-se a construção da moderna Academia, que reúne tudo o que há de mais avançado em aparelhagem e estrutura para o associado. A inauguração da Academia Sírio aconteceu no dia 8 de março de 2009. No mesmo ano de 2009 o Sírio imortalizou a sua magnífica história com a inauguração do Memorial Sírio, onde o visitante viaja por 92 anos de história, contada por troféus, medalhas, fotos, flâmulas…

Em 2010, o Clube inaugurou a piscina coberta e aquecida, com seis raias de 25 metros, tratamento de água por ozônio e aquecimento por energia solar.

Em 2014, o presidente da diretoria, Marcelo Audi Cateb, formalizou solicitação ao Conselho superior de Administração para fazer nova modificação no símbolo do Clube. Aprovada a solicitação, o ano de fundação - 1917 - foi inserido abaixo do nome e as duas estrelas douradas que figuravam deslocadas para a esquerda do conjunto, foram centralizadas.

Diversos momentos marcaram ao ano de celebração do Centenário do Sírio, em 2017: o lançamento de selo e carimbo alusivos à data pelos Correios; uma grandiosa festa no Salão Nobre com direito a show da cantora Ivete Sangalo; e, também, a inauguração Marco do Centenário, uma rocha com mais de oito toneladas vinda da região de Palmira, na Síria. O monumento está localizado em uma área nobre do Sírio, na Praça dos Esportistas.

Website: https://www.sirio.org.br/