Franquias online viabilizam carreira e família para mulheres

O empreendedorismo feminino é uma força motriz significativa no crescimento do Brasil. De acordo com a pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor 2021, realizada em parceria com o Sebrae, 45% dos empreendedores no país são mulheres, totalizando aproximadamente 19 milhões de mulheres liderando negócios. Contudo, empreender sendo mulher ainda implica enfrentar uma série de desafios adicionais, como conciliar as tarefas familiares e da casa com o trabalho.

É nesse cenário que as franquias online surgem como uma solução viável e atrativa. Esse modelo de negócio é particularmente vantajoso para mães que desejam estar mais presentes na vida de seus filhos enquanto gerenciam um empreendimento. Com treinamento completo e suporte contínuo oferecido pelas franqueadoras, essas mulheres podem ingressar no mercado muitas vezes sem necessidade de experiência prévia, recebendo todo o apoio necessário para desenvolverem a franquia.



"As mulheres, principalmente aquelas que são mães e que saíram do mercado de trabalho há um tempo, veem no franchising uma oportunidade de crescimento e recolocação. Na nossa rede, por exemplo, contamos com 160 franqueados e cerca de 70% são mulheres. Observamos que a maioria delas busca a nossa microfranquia por ser um modelo de negócio remoto e que não exige espaço físico e nem funcionários. Acredito que esse tipo de modalidade home office, em que o franqueado tem a liberdade de operar o negócio de casa, será cada vez mais procurado por pessoas que querem empreender com segurança, em especial as mulheres, pela possibilidade de ter um horário mais flexível e passar mais tempo com a família", falou Aline Girelli, cofundadora da Voarmais.com, franquia de agência de viagens online.



Mulheres empregam mais mulheres



Mesmo que a maioria dos negócios comandados por mulheres não tenha funcionários, de acordo com pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora, 60% das empreendedoras preferem contratar mão de obra feminina. Além disso, 45% dos empreendimentos liderados por mulheres são majoritariamente femininos, e sete em cada dez empreendedoras possuem sócias mulheres, segundo relatório do IRME de 2021.



"Incentivar e apoiar mulheres empreendedoras é crucial para fortalecer ainda mais o cenário do empreendedorismo no Brasil, promovendo a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento econômico. O modelo de franquias online não apenas possibilita que mulheres conciliem carreira e vida pessoal, mas também contribui para um mercado de trabalho mais inclusivo", finalizou Aline.

Website: https://voarmaisfranquia.com