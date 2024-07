A Andersen Global avança sua cobertura de avaliação europeia mediante um contrato de cooperação com a empresa de avaliação tcheca Pražská Znalecká Kancelá? (PZK).

Liderada pelo sócio-diretor Petr Smid e com sede em Praga, a PZK oferece serviços a clientes nacionais e internacionais. A equipe da empresa é especializada em soluções de avaliação para imóveis, consultoria empresarial, títulos, litígios, preços de transferência, fusões e aquisições, e impostos.

"A cooperação com a Andersen Global impulsiona os esforços de desenvolvimento da nossa empresaàmedida que continuamos oferecendo soluções integradas e construindo relacionamentos duradouros com os clientes", disse Petr. "Juntos, com as empresas-membro e colaboradoras, aproveitamos nossa experiência conjunta para agregar valor incomparável a nossos clientes."

"O comprometimento da PZK com a excelência e a vasta experiência em avaliação irão trazer valor imediato a nossos clientes", disse o Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen, Mark L. Vorsatz. "A República Tcheca é um mercado crucial para nossa plataforma de avaliação na Europa. Petr e sua equipe irão fornecer recursos fundamentais e complementares às nossas capacidades existentes na região, que nos posiciona para um crescimento maior."

Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro legalmente separadas e independentes, compostas por profissionais fiscais, jurídicos e de avaliação em todo o mundo.

