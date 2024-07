Nos dias 15 e 16 de julho, aconteceu o 9º FAS – Fórum de Atores da Saúde, promovido pela Associação Crônicos do Dia a Dia (CDD) e Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME). A fim de capacitar as Organizações da Sociedade Civil para que se tornem sustentáveis e com processos otimizados, o FAS busca melhorar a qualidade e as formas de atendimento dos assistidos. O evento foi realizado de modo híbrido, no Ibis Congonhas, em São Paulo e transmitido online.

A edição deste ano teve como foco os princípios ESG e o uso da inteligência artificial nas áreas do terceiro setor. Dessa forma, buscou-se responder: “como a inteligência artificial pode ser utilizada como ferramenta facilitadora no trabalho do terceiro setor?”.

ESG é a sigla para Ambiental, Social e Governança, em português. Trata-se de um conjunto fundamental de critérios que avalia o desempenho das empresas em relação à sustentabilidade e à responsabilidade social. Esta ação contou com o apoio institucional da Astrazeneca.

Na 9ª edição do FAS, debateu-se como estes princípios, cada vez mais relevantes para empresas com responsabilidade social, podem e devem fortalecer a missão das associações da sociedade civil - tendo em vista que estas lutam pela aplicação e ampliação dos direitos na saúde. Isto é, o objetivo foi pensar recursos técnicos e teóricos para pessoas que trabalham pelo bem-estar de pessoas com doenças crônicas no Brasil.

O FAS reuniu membros da sociedade civil organizada, profissionais de saúde, comunicação e também da indústria, além de influencers da área da saúde. Todos assistiram a palestras presenciais e online, além da aula exclusiva para a modalidade online sobre Participação Social.

Este ano, os workshops presenciais foram divididos para pessoas interessadas em quatro patologias: Ataxia, Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Alzheimer e Atrofia Muscular Espinhal (AME). O projeto e o evento contaram com o investimento social da Biogen e Sanofi, além do apoio da agência de marketing digital Digital Air.

De acordo com a gerente de comunicação da CDD, Brenda Nascimento, “eventos como o FAS são uma oportunidade para fortalecer a comunidade e comunicação entre os mais diversos personagens que atuam na saúde através da sociedade civil.” O FAS contou com quase 200 participantes (80 inscritos no presencial e 113 online), de 10 estados diferentes e de todas as 5 regiões do Brasil.



A associação Crônicos do Dia a Dia (CDD) é uma organização sem fins lucrativos e acredita que o diálogo é a ponte para que ninguém precise conviver com uma doença crônica sozinho. O objetivo do trabalho da CDD é apoiar todo o potencial humano para ampliar as perspectivas de vida das pessoas com condição crônica de doença, através de projetos e conteúdo, para que as pessoas não sejam definidas nem reduzidas a seus diagnósticos.

