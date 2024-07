A MPD Engenharia, construtora e incorporadora com mais de 40 anos de experiência no mercado de médio e alto padrão, realizou a entrega de chaves do seu mais recente projeto finalizado: Verve Pinheiros. Com as obras iniciadas em 2021 e com mais de 25 mil m² de área construída, o empreendimento em parceria com a construtora Triedro e a Kamo, conta com arquitetura desenvolvida pela Perkins & Will.

Para a cerimônia de entrega de chaves, que aconteceu no dia 12 de julho, a MPD uniu-se à Nespresso para oferecer uma experiência sensorial e presenteou os novos moradores com 135 máquinas Vertuo POP. Além disso, a incorporadora instalará um ponto de coleta de cápsulas Nespresso no empreendimento promovendo uma alternativa conveniente e prática para os moradores reciclarem e contribuírem com a sustentabilidade.

Ao longo da construção, o empreendimento recebeu o Certificado Preliminar EDGE da Green Business Certification Inc, com redução de 46% de toda a energia consumida durante a vida útil do projeto, incluindo as etapas de extração dos recursos, produção, montagem e fim de vida. “Estamos orgulhosos do resultado de um projeto que temos desenvolvido há algum tempo, especialmente por ser nosso primeiro lançamento em São Paulo e por possuir tecnologias de economia de energia e água que foram incorporadas no projeto, na construção e nos processos internos do edifício”, avalia Milton Meyer, presidente da MPD.

Localizado em um ponto estratégico do bairro, na esquina da Rua dos Pinheiros com a Rua Capitão Prudente, o empreendimento fica a apenas uma quadra da Av. Rebouças, e cerca de 300m da estação Fradique Coutinho, da Linha 4-Amarela. Com mais de 25 mil m² de área construída, o projeto aposta no talento que permeia toda a região de Pinheiros e conta com uma arquitetura distinta desenvolvida pela Perkins & Will, um paisagismo elaborado por Ricardo Cardim, o projeto de decoração das áreas comuns pelo estúdio Quitete & Faria, além de exclusivos murais desenhados pela artista plástica Marcella Riani. O projeto reúne um condomínio residencial de alto padrão e um empreendimento comercial, com entradas e estacionamentos separados, garantindo que não haja cruzamento de fluxo de pessoas.

A parte comercial conta com três lajes corporativas e três lojas com fachada voltada para a Rua dos Pinheiros, com bicicletário, hall social e uma escadaria personalizada. Já o condomínio residencial, com entrada pela Rua Capitão Prudente, conta com 129 unidades, sendo dois apartamentos duplex de 197m², e as demais com plantas de 71 e 115 m², com opções que foram definidas dentro do programa de personalização MPD+ do seu jeito.

As áreas comuns do Verve se destacam no projeto, concebidas para atender tanto as famílias com crianças e adolescentes, buscando espaços de lazer, quanto aqueles que querem aproveitar, mesmo de casa, uma das regiões mais badaladas e gastronômicas de São Paulo. Com destaque para a piscina adulto descoberta com deck molhado e espaço fitness localizados no rooftop, o empreendimento conta ainda com brinquedoteca e playground, salão de festas gourmet, pet place churrasqueira com forno de pizza, espaço de estar descoberto com lareira, espaço de coworking, com sala de reunião inclusa, lounge sport bar para aqueles que quiserem aproveitar a noite sem sair de casa, e área de serviço social com concierge e espaços coletivos de delivery e lavandeira, tendência nos novos empreendimentos.

O local também possui dispositivos de sombreamento externos, iluminação LED e coletores solares de água quente reduzem o uso de energia do edifício, enquanto instalações hidráulicas eficientes em termos de água reduzem o consumo de água.

Parcerias renomadas:

Para a cerimônia de entrega de chaves, a MPD uniu-se à Nespresso presenteando os novos moradores com máquinas Vertuo POP. As máquinas se enquadram no conceito de circularidade e sustentabilidade do empreendimento. Além de serem feitas com 35% de plástico reciclado, elas oferecerem o consumo de precisão, ou seja, usam apenas a quantidade necessária de água, café e energia para a extração do café, evitando qualquer desperdício. A Nespresso realizou uma degustação de cafés e drinks, seguida de uma masterclass com seus baristas durante o evento. Além disso, a incorporadora instalará um ponto de coleta de cápsulas da marca no empreendimento.

“Esta colaboração reflete nossa crença de que a sustentabilidade é uma responsabilidade compartilhada e fundamental para o desenvolvimento sustentável dos negócios e da sociedade como um todo. Por isso, estamos muito contentes com essa parceria única com a MPD Engenharia na entrega do Verve Pinheiros”, pontua Marina Novelleto, Gerente de Growth B2C da Nespresso Brasil

Além disso, a incorporadora trouxe a cantora Nalla, jurada do Canta Comigo, para realizar duas apresentações direcionadas aos moradores e organizou uma exposição com obras da artista Marcella Riani, responsável pelas pinturas nas áreas comuns do empreendimento. Os novos habitantes do Verve foram presenteados com chaveiros ecológicos feitos de MDF e sacolas produzidas pela Love Trash, empresa pernambucana especializada em acessórios e artigos para casa produzidos a partir de resíduos têxteis. Para encerrar a recepção, a entrega de chaves incluiu brindes e vouchers de desconto para produtos e serviços de marcas parceiras do "MPD+ Clube de Vantagens", como Itaú, Casa Mansur, Casa do Mármore, RS Serviços, entre outros.

Para mais informações, basta acessar: https://www.mpd.com.br/

Website: https://www.mpd.com.br/