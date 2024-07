Simulações de ONU em escolas desenvolvem habilidades essenciais

Simulações de comitês da Organização das Nações Unidas (ONU) têm se tornado uma prática comum em instituições de ensino que buscam desenvolver habilidades essenciais em seus alunos. Esses eventos promovem a imersão dos estudantes em debates diplomáticos, permitindo que eles se envolvam em discussões sobre questões globais e exercitem suas capacidades de argumentação, pensamento crítico e resolução de problemas. De acordo com um estudo da Harvard Business Review, essas simulações podem aumentar significativamente a compreensão dos estudantes sobre questões internacionais e diplomáticas.

Um exemplo dessa prática é a 5ª edição da Assembleia FG, que será realizada entre os dias 27 e 30 de agosto de 2024 na Escola Fernão Gaivota – Maple Bear Alphaville, localizada na Grande São Paulo. Durante quatro dias, os alunos participarão de debates que simulam as reuniões dos comitês da ONU, com o propósito de enriquecer suas experiências acadêmicas e pessoais. Os debates ocorrerão simultaneamente em quatro comitês, desafiando os alunos a se expressarem tanto em português quanto em inglês.

A organização do evento está a cargo de 16 estudantes do Ensino Médio, que fazem parte do Itinerário Formativo de Relações Internacionais, sob a coordenação dos professores Daniel Rodrigues Plácido e Marcos Yanata. O evento envolverá a participação das turmas do 9º ano até a 3ª série do Ensino Médio, além de cerca de 70 estudantes de outras instituições convidadas. Entre as escolas participantes estão Anglo Aldeia da Serra (Barueri), Colégio Beka (São Paulo), Colégio Cermac (São Paulo), Tip Toe Discovery School (Santana de Parnaíba), Instituto Cacau Show (Itapevi) e Escola Lumiar (Vila Olímpia - São Paulo).

Os comitês da Assembleia FG abordarão temas como o Reconhecimento Diplomático do Talibã no Governo do Afeganistão, a Guerra Fria, o reconhecimento do Bitcoin como reserva de valor pelos Estados Nação, e a mudança climática e a reavaliação do Acordo de Paris.

"A participação em eventos como a Assembleia FG oferece aos alunos a oportunidade de desenvolver habilidades cruciais para o futuro, como a capacidade de argumentar de forma coerente, trabalhar em equipe e compreender diferentes perspectivas", afirma Ana Carolina Lourenço, coordenadora do Ensino Fundamental - Séries Finais e Ensino Médio.