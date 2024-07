A The LYCRA Company, líder global no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis de fibra e tecnologia para a indústria têxtil e de vestuário, anunciou que sua fibra COOLMAX® EcoMade, feita com 100% de resíduos têxteis, é o principal ingrediente nas camisas da seleção brasileira de vôlei de quadra e de praia para os Jogos de Verão de 2024 em Paris. A Body Work, marca esportiva da varejista Riachuelo, criou os uniformes oficiais revelados em uma projeção impressionante na estátua do Cristo Redentor, com vista para o Rio de Janeiro, no último dia 27 de junho, Dia do Vôlei no Brasil.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240716103859/pt/

A Body Work, marca fitness da varejista Riachuelo, apresentou as camisas oficiais da seleção brasileira de vôlei para os jogos de verão de 2024. O tecido combina duas tecnologias da The LYCRA Company: 92% da fibra COOLMAX® EcoMade feita a partir de resíduos têxteis pré-consumo, e 8% de fio LYCRA®, tudo para ajudar a manter os atletas mais frescos, secos e com liberdade de movimento. (Photo: Business Wire)

A fibra COOLMAX® EcoMade transporta a umidade do corpo para a superfície do tecido, onde ela evapora. Isso ajuda os atletas a se manterem mais frescos, secos e confortáveis para que possam se concentrar no jogo. Essa é uma das muitas fibras inovadoras produzidas pela The LYCRA Company e projetadas para ajudar a otimizar o desempenho esportivo. Essa tecnologia converte os resíduos têxteis pré-consumo dos fabricantes de roupas em fibras que oferecem desempenho comparável ao do poliéster original.

“Estamos entusiasmados com o fato de os uniformes de vôlei do Brasil apresentarem 92% de tecnologia COOLMAX® EcoMade, feita a partir de resíduos têxteis, e 8% de fibra LYCRA®, por isso estaremos torcendo por eles em Paris”, disse Nicolas Banyols, Diretor Comercial para Vestuário, The LYCRA Company. “Os benefícios das roupas esportivas com fibras de alto desempenho não estão mais limitados aos atletas de elite. Consumidores de todos os tipos agora podem comprar essas roupas inovadoras no varejo, garantindo que todos possam experimentar o conforto e o desempenho que nossas fibras oferecem, além de opções de fibras duráveis e sustentáveis para reduzir o impacto ambiental”.

As fibras da marca LYCRA®, agora de propriedade da The LYCRA Company, têm feito parte dos jogos desde 1968, quando a equipe francesa de esqui alpino dominou o quadro de medalhas em Grenoble. Os trajes de esqui da equipe eram feitos com fio LYCRA®, que proporcionava um ajuste do tipo segunda pele e maior liberdade de movimento. A longa história de desempenho e inovação nos esportes é uma prova da confiança e da segurança que as fibras da empresa sempre ofereceram, inspirando confiança tanto nos atletas quanto nos consumidores.

“Além do fato de que o uniforme da seleção brasileira de vôlei de 1984, vencedor da medalha de prata, tenha sido a principal inspiração para o design desta camisa, queríamos que o tecido fosse inovador e focado no futuro”, disse Camila de Paula Souza, Gerente de Estilo da Body Work | Riachuelo. “Esse tecido foi pensado para proporcionar conforto e é feito a partir de resíduos têxteis – que já é uma vitória para os atletas e uma vitória para o planeta.”

Os consumidores podem comprar as camisas oficiais da Seleção Brasileira de Vôlei no site riachuleo.com. Para obter mais informações sobre os benefícios da fibra COOLMAX® EcoMade, acesse coolmax.com.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company é uma fornecedora líder global de soluções tecnológicas e de fibras para os setores de vestuário e cuidados pessoais, comprometida em oferecer produtos sustentáveis usando ingredientes reciclados renováveis, pré e pós-consumo que reduzem o desperdício e ajudam a preparar o terreno para a circularidade. Com sede em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, é proprietária das marcas LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. A LYCRA Company agrega valor aos produtos de seus clientes oferecendo inovações exclusivas que atendemànecessidade do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em lycra.com.

COOLMAX® e LYCRA® são marcas registradas da The LYCRA Company.

Sobre Riachuelo

Com mais de 75 anos de história, a Riachuelo atua com o propósito de conectar desejos a conquistas. Ao aliar inovação, dinamismo e agilidade para entregar coleções e produtos para todos os estilos, a marca é referência no setor e é reconhecida como uma das maiores empresas de moda do Brasil. A Riachuelo possui mais de 30 milhões de portadores de cartão e mais de 400 lojas próprias em todo o país.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240716103859/pt/

Karie J. Ford

Karie.J.Ford@lycra.com