A TOM FORD anunciou hoje que Peter Hawkings vai deixar o cargo de diretor criativo da marca. Peter Hawkings está com a TOM FORD desde a sua criação e no comando do ramo criativo desde abril de 2023.

“Gostaria de expressar minha gratidão a Peter por suas contribuições excepcionaisàmarca TOM FORD desde o seu início”, disse Guillaume Jesel, presidente e CEO da TOM FORD e Desenvolvimento de Negócios de Luxo, The Estée Lauder Companies.

"Gostaria de agradecer ao Peter por sua colaboração desde que a TOM FORD FASHION se tornou parte do Grupo Ermenegildo Zegna. Juntamente com sua equipe, Peter contribuiu para esta importante fase inicial de desenvolvimento. Gostaria de desejar a ele o melhor nesta próxima fase de sua vida”, disse Lelio Gavazza, CEO da TOM FORD FASHION.

A coleção Primavera-Verão de 2025 será apresentada no showroom de Milão em setembro de 2024. Um sucessor será anunciado em breve.

Sobre a TOM FORD

A TOM FORD É UMA CASA GLOBAL DE DESIGN DE LUXO QUE OFERECE PRODUTOS EXCEPCIONAIS DE MODA MASCULINA E FEMININA, ACESSÓRIOS, ÓCULOS E BELEZA. FUNDADA EM 2005 POR TOM FORD, HOJE, A MARCA ESTÁ PRESENTE EM MAIS DE 100 MERCADOS DO MUNDO INTEIRO E É AMPLAMENTE RECONHECIDA PELO GLAMOUR DE LUXO MODERNO. EM 2023, AS EMPRESAS ESTÉE LAUDER TORNARAM-SE ÚNICAS PROPRIETÁRIAS DA MARCA TOM FORD E DE TODA A SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL. EM RELAÇÃO À AQUISIÇÃO, A ELC ESTABELECEU LICENÇAS DE LONGO PRAZO COM O GRUPO ERMENEGILDO ZEGNA PARA A TOM FORD FASHION E A MARCOLIN PARA A TOM FORD EYEWEAR.

