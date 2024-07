Seguro viagem internacional: mercado expande 167% no Brasil

O mercado de seguro viagem internacional no Brasil registrou forte crescimento de 167% nos últimos anos, com arrecadação superior a R$ 901 milhões, de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg). Este aumento significativo inclui um crescimento de 77% nas indenizações, totalizando R$ 312,1 milhões.

Em 2022, durante a pandemia, a arrecadação aumentou 55,4%, destacando a importância crescente do seguro viagem internacional entre os brasileiros. Atualmente, cerca de 30% dos viajantes brasileiros contratam esse tipo de seguro, com São Paulo liderando a demanda, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo se destacou arrecadando mais de R$ 685 milhões e liderando as indenizações com quase R$ 238 milhões.

O aumento da adesão ao seguro viagem reflete uma maior conscientização sobre a necessidade de proteção durante viagens internacionais, especialmente em tempos de incerteza global. A pandemia impulsionou essa demanda, mostrando que os brasileiros estão cada vez mais preocupados em garantir uma viagem segura e sem imprevistos.

Giovanni Bruno, editor do portal Cama e Café, comenta: "Esse crescimento demonstra a preocupação do turista brasileiro em ter cobertura médica e hospitalar em destinos internacionais, onde os custos médicos podem ser exorbitantes, como nos Estados Unidos e Suíça”. Ele enfatiza que o seguro viagem não cobre apenas despesas médicas, mas também pode incluir cobertura para cancelamento de viagem, extravio de bagagem e assistência jurídica. "Viajar com seguro proporciona tranquilidade, sabendo que estamos amparados em caso de imprevistos".

Bruno também destaca a obrigatoriedade do seguro viagem em alguns países, como os signatários do Tratado de Schengen na Europa, onde é exigido que o seguro tenha uma cobertura mínima de 30.000 euros para assistência médica em caso de doença ou acidente. Isso inclui países como Portugal, Espanha, França, Itália, entre outros. Destinos como Cuba, Qatar e Suíça também exigem seguro viagem. "Verificar os requisitos do país de destino antes da viagem é essencial para garantir uma experiência tranquila e sem contratempos", acrescenta Bruno. "Com a demanda por seguro viagem no Brasil quase triplicando, fica evidente o amadurecimento dos turistas brasileiros, o que além de aquecer o mercado local, permite que os viajantes aproveitem suas jornadas internacionais com mais segurança e tranquilidade".

Além disso, Bruno menciona que a popularização do seguro viagem tem sido impulsionada por ofertas mais acessíveis e pacotes personalizados que atendem às necessidades específicas dos viajantes. "As seguradoras têm se adaptado às demandas do mercado, oferecendo produtos que cobrem desde extravio de bagagens até atendimento médico emergencial. Novos produtos como planos para idosos, famílias e até para nômades digitais e trabalhadores remotos de home office são disponibilizados”.

Bruno finaliza ressaltando a importância de estar sempre bem informado e preparado: "Viajar com segurança é viajar com tranquilidade. A crescente adesão ao seguro viagem é um sinal claro de que os brasileiros estão cada vez mais conscientes e preparados para enfrentar os imprevistos de uma viagem internacional".

