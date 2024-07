Legado de famoso poeta inclui sustentabilidade no Pantanal

O poeta Manoel de Barros, conhecido por retratar a natureza e a realidade pantaneira com uma linguagem inventiva e cheia de neologismos, deixou aos seus descendentes, além de um vasto acervo poético, exemplos práticos de como conduzir uma pecuária sustentável no Pantanal. Para conhecer um pouco sobre esse legado, a equipe de comunicação da Real H visitou a Fazenda Santa Cruz, propriedade do poeta. O conteúdo faz parte do documentário "Pecuária Pantaneira".

Durante a visita, foram destacadas histórias e memórias, além da demonstração de técnicas sustentáveis na criação de gado. Manoel Barros, neto do poeta, compartilhou lembranças de sua infância e a paixão herdada pelo Pantanal, mostrando como aplica os ensinamentos do avô na administração da fazenda.

Enquanto tomava tereré, sentado em uma canoa parada às margens da vazante que circula a sede da fazenda, Barros relembrou parte de sua história. “Desde criança, eu só pensava em vir para cá. Lembro que falava para meu pai que queria ser 'queredor de ir pra fazenda' quando crescesse”, relatou.

Manoel Neto também mencionou um acidente que marcou sua vida para sempre. “Um bezerro, com cerca de 10 a 12 meses, entrou na pista de aviação. Meu pai já havia pousado e decolado, indo até a fazenda vizinha. No retorno, ele não percebeu o bezerro na pista e acabou colidindo com ele ao pousar. O avião atingiu o bezerro e acabou capotando. Meu pai ficou muito machucado e, apesar dos esforços para salvá-lo, ele não resistiu aos ferimentos”, contou.

A fazenda resguarda vastas pastagens de capim nativo e se dedica à pecuária de cria. Um dos produtos utilizados é o Beef Max, um suplemento mineral adensado que contém fonte de proteína por meio de ureia de lenta liberação, com baixo risco de intoxicação em caso de contato com a água. A tecnologia também inclui o Convert H, um aditivo homeopático que potencializa o desempenho dos animais, favorece a conversão alimentar e reduz a resposta ao estresse.

Produtos da Real H CMR são utilizados na Santa Cruz desde que a fazenda era administrada pelo poeta, uma tradição repassada ao neto. Em nome da sustentabilidade, aditivos homeopáticos são usados em substituição a produtos químicos, como venenos para controle de moscas e carrapatos. Nesse caso, o Parasit 100 é incorporado diretamente na fórmula do Beef Max, diminuindo a mão de obra.

O filme "Pecuária Pantaneira" está disponível no Canal Pecuária Forte no YouTube. Mais informações sobre práticas sustentáveis na pecuária e produtos inovadores podem ser encontradas no site realh.com.br.

Website: http://realh.com.br