Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, anunciou hoje o lançamento de uma nova série de eventos, "Supply Chain Unplugged", que reunirá os principais profissionais da cadeia de suprimentos, líderes em inovação e comunidade universitária de todo o mundo para conversas abertas entre pares sobre as mais recentes inovações, oportunidades e desafios na gestão da cadeia de suprimentos.

“Com as cadeias de suprimentos crescendo exponencialmente em complexidade e escala, a necessidade por fóruns de compartilhamento de conhecimento que reúnam pessoas com ideias semelhantes capazes de discutir as melhores práticas para permanecer no topo de um mundo que passa por mudanças sísmicas é crucial”, declarou John Sicard, presidente e CEO da Kinaxis. “Desde marcas inovadoras que ultrapassam os limites do que é possível até acadêmicos de renome mundial conduzindo pesquisas de ponta, estamos entusiasmados em reunir quem é quem na comunidade global da cadeia de suprimentos e estamos confiantes de que os participantes sairão com informações valiosas para promover maior resiliência dentro de seus negócios.”

Em 2024, estão sendo planejados eventos para a América do Norte, Europa e Ásia e cada parada da série contará com palestras atraentes de especialistas do setor, painéis de discussão sobre questões importantes, demonstrações/workshops ao vivo de tecnologias de ponta e estudos de caso mostrando como os profissionais estão gerando um impacto real em suas cadeias de suprimentos.

A série terá início em 23 de julho de 2024 no moderno EY Digital Operations Hub no MxD em Chicago, Illinois, e é patrocinada pela EY e pela Microsoft. O presidente e CEO da Kinaxis, John Sicard, fará a palestra de abertura sobre o poder transformador da orquestração da cadeia de suprimentos, seguida por discussões explorando a IA generativa e o futuro das cadeias de suprimentos com executivos da EY, Microsoft, Colgate, Westlake, AGCO e membros do corpo docente do Departamento de Engenharia Industrial e Ciências de Gestão da Northwestern.

A nova série de eventos Supply Chain Unplugged ocorre logo após o lançamento do Kinaxis Maestro™, pela empresa, a única plataforma de orquestração da cadeia de suprimentos com infusão de IA. Apresentado na Kinexions, a principal conferência comunitária anual da empresa, o Maestro incorpora novas e modernas tecnologias de IA para ajudar as equipes a se moverem de maneira mais rápida e inteligente para dominar as complexidades das modernas cadeias de suprimentos atuais.

Os destinos adicionais de Supply Chain Unplugged incluem Tóquio, Cingapura, Londres, Roterdã, Filadélfia, Pensilvânia; Madison, Wisconsin; Atlanta, Geórgia; e mais.

Desde a construção do primeiro mecanismo de planejamento de requisitos de materiais (MRP) em memória na década de 1980 até a adoção de um modelo SaaS anos antes de seus pares e o lançamento da primeira plataforma de planejamento amigávelànuvem na década de 2000, a Kinaxis tem estado na vanguarda de todas as principais inovações tecnológicas na indústria da cadeia de suprimentos nas últimas quatro décadas. Comemorando o seu 40º aniversário em 2024, a Kinaxis auxilia as empresas que abastecem o setor agrícola com 40% dos tratores do mundo, que mantêm mais de 110 mil milhões de dentes limpos todos os anos e que garantem que mais de 35 milhões de animais de estimação sejam alimentados com refeições nutritivas todos os anos.

A Kinaxis é líder global em orquestração de cadeias de suprimentos modernas. Servimos cadeias de suprimentos e as pessoas que as gerenciam em prol da humanidade. Nosso software é confiado por marcas globais renomadas para fornecer a agilidade e previsibilidade necessárias para navegar pela volatilidade e interrupções atuais. Combinamos nossa técnica patenteada de concorrência com uma abordagem centrada no ser humanoàinteligência artificial para capacitar empresas de todos os tamanhos a gerenciar sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico de vários anos até a execução, segundo a segundo, e a entrega no último quilômetro. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

