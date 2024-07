Mercado publicitário investe em UGC para engajar consumidor

No mercado publicitário contemporâneo, uma tendência está transformando a maneira como as marcas se conectam com seu público: o uso de vídeos publicitários curtos focados nas redes sociais, muitas vezes incorporando conteúdo gerado pelo usuário (UGC). Em vez de mensagens publicitárias convencionais, as marcas estão criando conteúdos que ressoam com a realidade dos consumidores e se integram perfeitamente às plataformas sociais.

A força da publicidade nas redes sociais não pode ser subestimada. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube se tornaram centrais na disseminação de conteúdo publicitário, permitindo que marcas alcancem audiências amplas com vídeos curtos e envolventes. A estratégia de transformar UGC em anúncios de alta qualidade, utilizando as vozes autênticas dos clientes, está se tornando comum.

Segundo dados do Everyone Social, 79% das pessoas afirmam que o UGC impacta significativamente suas decisões de compra, com os Millennials confiando 50% mais no UGC do que no conteúdo gerado pelas marcas. Enquanto o UGC requer pouca produção, com imagens feitas de forma espontânea pelo celular, as marcas enfrentam o desafio de manter um padrão de qualidade profissional para encantar o consumidor e vender seus produtos.

O brasileiro Abdallah Seoud, diretor criativo da Io Project Media, com sede na Califórnia, comenta como sua agência incorpora vídeos curtos e UGC em campanhas para grandes marcas: “Aplicamos a estética das redes sociais adicionando um cuidado profissional”, revela.

Com mais de uma década de experiência, Abdallah combina a autenticidade da experiência do usuário com estratégias de marketing corporativas. “Dessa forma, há menos investimento em produção e mais foco em estratégia, criando peças simples voltadas para o engajamento, conexão e a conversão de vendas”, conta o profissional, que já fez comerciais para a Ramarim, Scania, Hotmart, e Petco, uma das maiores empresas de produtos pet dos EUA.

Seoud destaca a importância de unir storytelling, marketing e vídeos curtos de alta qualidade para as novas mídias. “Conseguir contar uma história de forma eficaz em um minuto é um desafio, mas também uma oportunidade de estabelecer uma conexão rápida e eficaz com o público”, diz ele, que compartilha seus conhecimentos na área através de cursos online de produção de vídeos para iniciantes e profissionais, além de mentorias e workshops no SEBRAE e em escolas públicas do Rio de Janeiro.



Seoud observa uma mudança na demanda do mercado devido ao impacto das redes sociais. “Muitas marcas estão solicitando vídeos mais curtos ou formatos de série, com episódios de até 3 minutos. Isso envolve equipes mais enxutas e orçamentos menores”, diz. “O conteúdo em série, com vídeos curtos de 1 minuto, está em alta neste setor”, afirma.

Dados do Search Logistics mostram que 87% das empresas estão utilizando UGC de alguma forma para compartilhar conteúdo mais autêntico com seu público-alvo, obtendo taxas de conversão 29% mais altas do que campanhas que não utilizam UGC.

Website: https://www.searchlogistics.com/learn/statistics/user-generated-content-statistics