A Games Global Limited ("Games Global" ou "a Empresa") anuncia hoje que Gavin Isaacs concordou com a Empresa que, quantoàsua nomeação como Diretor Executivo da Entain plc a partir de 2de setembro 2024, deixará seu cargo de Presidente do Conselho Administrativo com efeito imediato. Gavin irá permanecer no Conselho da Games Global como um Diretor Não Executivo Independente.

A Empresa deseja agradecer a Gavin por sua orientação, contribuição e liderança como Presidente desde sua nomeação em outubro de 2022 e espera continuar trabalhando com ele em sua função como Diretor Não Executivo.

Walter Bugno, Diretor Executivo da Empresa e membro do Conselho Administrativo, irá atuar como Presidente Interino até que um novo Presidente permanente seja designado.

Walter Bugno, Diretor Executivo e Presidente Interino, comentou: "Gostaria de parabenizar Gavin por sua nomeação como Diretor Executivo da Entain plc. Ele tem sido um defensor incansável da Games Global e, como Presidente, desempenhou um papel de liderança importante no desenvolvimento de nossos negócios. Estamos na expectativa de continuar nos beneficiando de sua percepção e experiência como membro de nosso Conselho."

Gavin Isaacs comentou: "Foi um prazer e um privilégio liderar o Conselho Administrativo da Games Global durante quase dois anos e estou ansioso para continuar sendo parte da empolgante jornada da Empresa. A Games Global é uma empresa única e, embora esteja desapontado por deixar o cargo de Presidente, assumir uma função executiva de tempo integral como Diretor Executivo da Entain plc é uma oportunidade incrível para mim, pessoalmente."

Sobre a Games Global:

A Games Global é líder em fornecer conteúdo iGaming exclusivo e inovador. Com um catálogo proprietário composto por mais de 1.300 jogos eletrônicos, uma rede de 'jackpots' progressivo recordista, 40 estúdios internos e parceiros, além de um canal de distribuição de classe mundial que atende a cerca de 600 sites de marcas de jogos em todo o mundo, a Games Global oferece força e direção aos jogos online, ao reunir o que considera as maiores e mais brilhantes estrelas do setor.

