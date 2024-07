Nos dias 23 e 24 de julho (terça e quarta-feira), a ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) promove, de maneira online, via plataforma zoom, o curso Inteligência emocional para lideranças.

As aulas, lecionadas pela especialista em marketing estratégico e psicologia organizacional, Kátia Marim Treviso, visa desenvolver nos profissionais as habilidades de gestão de conflitos em situações corporativas e pessoais, a partir de ferramentas de inteligência emocional, relacionamentos interpessoais e comunicação consciente, com o objetivo de aprimorar o trabalho em equipe e buscar mais resultados e produtividade.

O conteúdo programático abordará as questões de:

Inteligência emocional: por que preciso disso?

- O que é inteligência emocional;

- Inteligência emocional e o mundo BANI;

- Liderança e as emoções.

Modelos comportamentais x modelos de liderança:

• Meu modelo comportamental;

• Minha equipe e seus modelos comportamentais;

• Meu modelo de liderança.

Impacto da tomada de decisão nas equipes:

• Vieses inconscientes;

• Crenças individuais;

• 5 Desafios das equipes.

Comunicação sem ruído

• Gestão de conflitos;

• Comunicação não-violenta;

• Modelos mentais e a gestão de conflitos;

• O que não é gestão de conflitos.

Serviço: Curso - Inteligência emocional para lideranças:

Data: 23 e 24 de julho (terça e quarta-feira)

Horário: 08h30 às 12h30

Carga horária: 8h

Local: online, via plataforma zoom

Mais informações: (11) 5582-6321/6326 ou https://abimaq.org.br/cursos/968/inteligencia-emocional-para-liderancas