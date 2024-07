Startups impulsionam mercado imobiliário no Brasil

O Brasil conta com 1.209 startups focadas no mercado imobiliário, divididas entre proptechs e construtechs. Segundo o Mapa das Construtechs e Proptechs 2024, desenvolvido pela Terracota Ventures, esse número representa um crescimento de 13,5% em relação ao ano anterior. Juntas, essas empresas geram emprego e renda para 22 mil pessoas de forma direta.

Do total de startups, 87,1% estão localizadas nas regiões Sul e Sudeste, com São Paulo abrigando 46,6% delas. Um exemplo de destaque é a proptech Meu Imóvel, uma plataforma que utiliza Inteligência Artificial para gerar leads e ajudar compradores a encontrar os melhores imóveis na capital paulista.

Reconhecida por grandes construtoras como Cyrela, Diálogo, Kallas e Even, a Meu Imóvel se destacou ao gerar mais de 1,2 milhão de leads e participar de mais de 14 mil vendas em nove anos, movimentando mais de R$ 7,2 bilhões no mercado imobiliário.

Avaliação do mercado

Rafael Pizzotti Machado, CEO da Meu Imóvel, atribui o crescimento do número de proptechs e construtechs ao bom momento do mercado imobiliário. “Desde o ano passado estamos acompanhando o crescimento acelerado do setor imobiliário e como as novas tecnologias estão impulsionando cada vez mais esse mercado”, avalia.

Uma pesquisa recente da Brain Inteligência Estratégica revelou que, em março deste ano, a venda de imóveis na capital paulista ultrapassou 100 mil unidades no acumulado de 12 meses, um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em janeiro, a plataforma Meu Imóvel registrou um aumento de 44% na busca por imóveis em relação a dezembro de 2023.

Expectativas para 2024

A previsão é de que 2024 seja o segundo melhor ano da história da plataforma Meu Imóvel, com um crescimento de quase 10% no primeiro trimestre em comparação ao mesmo período de 2023. Esses dados refletem uma mudança de tendência no mercado, que vem acelerando lançamentos e vendas.

Potencial para Startups

Os números comprovam o bom momento do setor e o solo fértil para o desenvolvimento de startups no ramo imobiliário. “Com a expansão do mercado imobiliário, toda a cadeia produtiva em torno dele também prospera, gerando aumento de receitas, emprego, renda, lançamentos de novos empreendimentos, ou seja, aumento da oferta e procura”, finaliza Rafael Machado.

O portal Meu Imóvel é gratuito e está disponível para todos que desejam iniciar a busca por novos apartamentos.

Website: https://appmeuimovel.com/