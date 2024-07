Empresas planejam investir 35% a mais no digital até 2027

De acordo com um recente levantamento divulgado pela Statista, e publicado pelo jornal Meio & Mensagem, empresas de todo o mundo estão prestes a aumentar seus investimentos no setor digital para os próximos anos. A pesquisa aponta que o montante deve crescer 35% e atingir US$ 910 bilhões até 2027. Em 2023 a estimativa foi de que as marcas investiram cerca de US$ 680 bilhões em publicidade digital, 10% a mais do que no ano anterior.



Para o especialista em marketing digital e fundador da Meu Kimono, loja on-line de equipamentos para luta, Diego Shimohirao, investir no digital permite que as empresas “marquem uma presença significativa na rede, permitindo alcançar seu público de maneira eficaz e a um custo bem inferior ao do marketing tradicional”.



Mesmo que o setor digital ainda não possua investimento igual ou superior aos formatos de anúncios de vídeo, search e banners, a pesquisa revela que o marketing de influência deve crescer expressivamente no mesmo período, passando de US$ 30,8 bilhões em 2023, para US$ 47,8 bilhões em 2027. Shimohirao destaca ainda que “o marketing digital é uma estratégia essencial para construir uma audiência qualificada e gerar um relacionamento duradouro com os clientes. Além disso, fazer uma campanha online vai muito além de simplesmente vender um produto ou serviço”.

Para o especialista, vale ressaltar que o comportamento do consumidor mudou drasticamente. “Hoje, a maioria das pessoas utiliza a internet durante o processo de compra. Portanto, é de extrema importância que as empresas invistam inteligentemente no digital para se manterem competitivas, inclusive aproveitando a onda de influenciadores”.

A pesquisa apontou ainda que, em 2017, as empresas investiram cerca de US$ 6 bilhões em marketing de influência, um crescimento de 400% em seis anos.



