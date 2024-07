Itália no Box abre uma unidade a cada quinze dias em 2024

A Itália no Box, franquia de comida italiana, inaugurou cerca de uma unidade a cada quinze dias em 2024. O grupo nasceu em setembro de 2016, na cidade de São José do Rio Preto (SP), e já está presente em 70 cidades, de todas as regiões do Brasil.

Segundo dados divulgados pela empresa, em 2023, a Itália no Box vendeu mais de um milhão de filés à parmegiana. Além disso, a rede de franquias inaugurou 20 lojas e iniciou a expansão para Portugal e Estados Unidos por meio de sócios investidores.

“A Itália no Box tem como conceito levar uma boa massa italiana de maneira acessível e recheada de afeto, lembrando nosso cliente de boas experiências, como um almoço de domingo em família”, afirma Gabriel Alberti, fundador e CEO da franquia de comida italiana, que oferece pratos típicos como massas, risotos e filés à parmegiana, entre outros.

O empresário conta que tudo começou quando ele, que é natural de São José do Rio Preto, retornou para a cidade depois de ter sido demitido de uma rede de hipermercados na capital paulista, na qual atuava como gerente de expansão de novas lojas. “A ideia era voltar para o mercado de trabalho, mas, após várias tentativas, decidi abrir um negócio próprio. Montei a primeira loja com o intuito de ter uma fonte de renda”, partilha.

A Itália no Box abriu as portas em 2016, com uma loja de bairro. De início, Alberti contou apenas com a ajuda da irmã, com quem dividiu as tarefas entre a cozinha e o atendimento. “No começo, abríamos apenas no jantar, pois desenvolvíamos outra atividade em horário comercial. Após três meses, como a procura foi maior do que a gente esperava, precisamos repensar e nos dedicar em tempo integral”, explica.

Alberti destaca que, a partir desse momento, a primeira unidade da Itália no Box passou a abrir no almoço e jantar, todos os dias. Pouco mais de um ano depois, a marca iniciou no setor de franquias e, de lá para cá, investiu na expansão que levou a rede a todas as regiões do país.

Franquias: segmento de alimentação cresceu no 1º trimestre

Segundo informações da Pesquisa Trimestral de Desempenho do 1º trimestre de 2024, realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias teve um crescimento de 19,1% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em números gerais, o faturamento do setor passou de R$ 50,8 bilhões para R$ 60,5 bilhões. No acumulado de 12 meses, o franchising avançou 14,3%, com uma receita que saltou de R$ 218,9 bilhões para R$ 250,3 bilhões.

O balanço ainda destaca que todos os setores demonstraram alta, mas os segmentos de Alimentação (tanto Comércio e Distribuição, quanto Food Service) e Serviços e Outros Negócios foram os maiores destaques do 1º tri deste ano. No período analisado, a participação desses grupos foi de 5,2% para 11,7%.

“Ao longo de nossa trajetória, enfrentamos todos os desafios possíveis: uma pandemia e objeções econômicas, entre outros entraves. Mas o setor de alimentação parece blindado a tempos de crises. E, assim, conseguimos crescer e nos fortalecer todos os anos”, afirma o CEO da itália no Box.

Para mais informações, basta acessar: @italianobox