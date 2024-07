Samsung SDS anuncia acordo comercial com a Kotra

A Samsung SDS, braço de tecnologia da informação (TI) e logística do Grupo Samsung, anunciou uma parceria com a KOTRA (Agência de Promoção de Investimentos e Comércio da Coreia do Sul). O objetivo do acordo é apoiar a exportação por parte de pequenas e médias empresas (PMEs) sul-coreanas para o Brasil.

Por meio da nova parceria, companhias do país asiático poderão usar a infraestrutura logística da Samsung SDS para fazer negócios com o mercado brasileiro. Isso inclui armazenamento de mercadorias, suporte para transporte e serviços de desembaraço aduaneiro (processo de liberação de um produto na alfândega).

“Ao aproveitar a expertise e os recursos da Samsung SDS em tecnologia e logística, as empresas podem acessar soluções avançadas para otimizar e agilizar suas cadeias de suprimentos internacionais”, explica Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS.

Ela acrescenta que “a KOTRA, como agência governamental dedicada a promover o comércio exterior da Coreia do Sul, pode fornecer às empresas apoio institucional, orientação regulatória e acesso a redes de negócios mundiais”.

Rosa Amador ressalta que a parceria será bastante frutífera para a Samsung SDS. Entre os benefícios esperados, está o fortalecimento da empresa como um importante player no mercado global devido ao aumento da sua presença e influência diante de diferentes negócios.

“O acordo também abre portas para a troca de conhecimentos, recursos e oportunidades, impulsionando a inovação e o crescimento mútuo. Além disso, cria uma sinergia que beneficia diretamente as PMEs, proporcionando-lhes as ferramentas e o suporte necessários para competir em escala global de maneira mais eficiente e eficaz”, diz Rosa Amador.

Relações comerciais entre Brasil e Coreia do Sul

Na visão da Samsung SDS, o acordo com a KOTRA carrega o potencial de gerar empregos, movimentar a economia e aproximar ainda mais o Brasil e a Coreia do Sul. Em 2023, a corrente de comércio entre os dois países (soma de importações e exportações) foi de US$ 10,4 bilhões ? aproximadamente R$ 53 bilhões, na cotação atual.



Desse total, US$ 4,8 bilhões (R$ 24,4 bilhões) foram de exportações sul-coreanas ao Brasil. Os dados constam em um balanço disponibilizado pelo Governo Federal na internet, que aponta também que 23% dos produtos vindos da Coreia do Sul eram componentes eletrônicos conhecidos como válvulas e tubos termiônicos. Em segundo lugar, figuram partes e acessórios de veículos automotivos, com participação de 10%.

