A Xsolla, uma empresa internacional de comércio de videogames, anuncia o lançamento de seu kit Mobile Software Development (SDK). Quer você queira expandir suas opções de pagamento, ir direto ao cliente / fora da loja ou simplesmente melhorar o potencial de receita de seu jogo eletrônico, o Xsolla Mobile SDK é a porta de entrada para alcançar estas metas de modo eficiente e eficaz. Este lançamento apresenta uma solução fundamental para a era do DMA, capacitando desenvolvedores ao redor do mundo a integrar perfeitamente seus jogos eletrônicos nas plataformas Android e iOS com uma solução de pagamento mundial e loja virtual. Essa integração expande significativamente o potencial de monetização de jogos para dispositivos móveis ao redor do mundo e libera novos canais de distribuição. Desenvolvedores de jogos como a Gaijin Network LTD (Crossout), Artstorm (Modern Warships), LINGCHAI (HONG KONG) LIMITED (Fantasy Tales: Sword and Magic) e ULTRAHORSE (SquadBlast) já usam o Xsolla SDK para monetizar seus jogos.

O lançamento do Mobile SDK da Xsolla está alinhado às recentes mudanças legislativas a nível mundial, incluindo na União Europeia, sobretudo a Lei de Mercados Digitais (DMA), e a implementação confirmada no Japão e no Reino Unido em 2025. Esta mudança representa um desenvolvimento crucial no mercado digital, fornecendo aos desenvolvedores novas vias de monetização para ajudar a gerar mais lucros, indo além das limitações tradicionais da loja de aplicativos.

O Mobile SDKl da Xsolla permite transações fora da loja

O Mobile SDK da Xsolla simplifica o processo para desenvolvedores que buscam soluções de distribuição fora do Google Play e da App Store. O SDK permite que a Pay Station seja a opção principal para aceitar pagamentos para transações fora da loja. Os desenvolvedores do Android podem integrá-lo em um APK autodistribuído, distribuído com parceiros de canalização que oferecem suporte a métodos de faturamento alternativos. Também é adaptado para distribuição na Web e App Marketplaces para aplicativos iOS autenticados. Além disto, é compatível com vários mecanismos de jogos, do Unity ao Native, que o torna uma ferramenta versátil e valiosa para desenvolvedores que buscam melhorar sua experiência de pagamento em jogos eletrônicos. O Mobile SDK da Xsolla complementa uma Web Shop para aperfeiçoar estratégias de distribuição fora da loja.

O Mobile SDK da Xsolla aprimora as transações na loja com conformidade sob DMA

Os recursos do SDK incluem integração perfeita com jogos já suportados pelas integrações Google Play Billing Library ou Apple StoreKit. O Mobile SDK da Xsolla oferece funcionalidade adicional ou substitui opções de faturamento adaptadas para satisfazer os requisitos do Google Play (UCB) e da Apple sob o Digital Markets Act (DMA). Com o Mobile SDK da Xsolla, os jogos eletrônicos podem aceitar pagamentos com mais de 700 métodos de pagamento locais em mais de 200 territórios.

À medida que novas regulamentações surgem, este SDK garante uma expansão tranquila a novos modelos de faturamento, mantendo a conformidade com os requisitos da plataforma impulsionada pela Xsolla Pay Station em outras regiões.

"Com a introdução de nosso Mobile SDK, a Xsolla reafirma seu compromisso em dar suporte aos desenvolvedores de jogos para dispositivos móveis através da economia digital e regulatória em evolução", disse David Stelzer, Presidente da Xsolla. "Estamos aqui para ajudar os desenvolvedores a navegar facilmente pelas mudanças regulatórias e de conformidade, fornecendo a eles as ferramentas para expandir suas opções de pagamento, reduzir custos de comissão e, por fim, gerar maior lucratividade para seus jogos eletrônicos em dispositivos móveis."

O recém-lançado Xsolla Mobile SDK para Android está disponível para desenvolvedores ao redor do mundo desde hoje, com suporte para iOS em acesso antecipado disponível para aqueles que operam na União Europeia.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos a nível mundial e em diversas plataformas. Como líder inovadora em comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, marketing e monetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais geografias, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores ao redor do mundo. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Montreal, Londres, Berlim, Pequim, Guangzhou, Seul, Tóquio, Kuala Lumpur, Raleigh e cidades em todo o mundo, a Xsolla oferece suporte a grandes títulos de jogos como Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

