Expolux anuncia programação completa da 18ª edição

A Expolux, feira internacional de iluminação da América Latina, acontece entre os dias 17 e 20 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, e já está com a sua programação completa de conteúdo e atrações disponíveis no site. Em sua 18ª edição, o evento conta com algumas novidades, como as Rotas de Eficiência Energética e de Automação, que destacarão, respectivamente, os produtos mais sustentáveis e tecnológicos por meio da curadoria de profissionais do setor.

Outros lançamentos anunciados são o Selo Lumina, em que os visitantes presentes ao evento poderão votar nas soluções e estandes de destaque do evento, e o Decor Light Show, que contará com seis ambientes temáticos ligados à Iluminação decorativa e residencial; Lâmpadas, led e oled; Iluminação comercial; Controles de automação e iluminação; Componentes de iluminação; e Fontes de energia alternativas, além de uma arena central de conteúdo com curadoria de parceiros como ABRASI, AsBai, GBC Building Brasil e Lume Arquitetura, que irá apresentar cases, com capacidade de até 120 pessoas por apresentação.

A grade de atrações ainda inclui uma série de palestras e painéis com temas diversos, como tecnologia, ESG e mercado, sob curadoria da Associação Brasileira de Iluminação Industrial (ABILUX) e da RX, organizadora da feira. Além disso, alguns dos influenciadores oficiais, como Lu Guerra e Ugo Nitzsche, apresentarão, respectivamente, assuntos sobre como acertar o retrofit da iluminação e técnicas para melhorar os projetos de iluminação residencial.

“Este ano, a Expolux terá uma área de exposição mais de 40% maior em relação à edição anterior, o que vai ampliar os espaços para discussão de temas do mercado e a apresentação de mais soluções pelas marcas. Além disso, os visitantes poderão explorar conteúdos sobre os problemas que enfrentam em seu cotidiano, como a questão da concorrência do comércio eletrônico, desafios logísticos, integração de soluções sustentáveis e mais eficientes, novas tecnologias, adequação técnica e regulatória e tantos outros com os quais o mercado precisa estar atento”, afirma Tatiana Rassini, gerente da Expolux.

O primeiro dia do Simpósio Internacional de Iluminação (SIMPOLED) abordará temáticas sobre o retrato atual da participação privada na iluminação pública e as tecnologias para cidades inteligentes, além dos sistemas de telegestão. Nos dias seguintes, os visitantes terão a chance de aprofundar os conhecimentos sobre luz saudável em ambientes de saúde, o processo de criação no Lighting Design Arquitetural e conexão da natureza com o ambiente construído.

Dentro do SIMPOLED, os visitantes também terão a chance de participar do espaço dedicado ao Fórum Nacional de Iluminação Urbana, que acontece no primeiro dia do simpósio. A ativação discutirá sobre as Parcerias Público-Privada (PPPs), segurança pública e eficiência energética.

Outras atrações também estão incluídas no conteúdo da Expolux 2024, como a Mostra Prêmio Design de Luminárias e a Mostra Projetos de Iluminação. “Nossa missão é entregar experiências relacionadas aos diferentes pontos ligados à iluminação e que fazem parte do dia a dia de cada profissional, seja da área de arquitetura, lighting design, gestão pública, engenharia ou do varejo especializado. Compartilhar novidades, conhecimento e fomentar networking é o nosso objetivo, já que somos um evento exclusivamente voltado à iluminação”, completa a executiva.

A programação completa e o credenciamento estão disponíveis em https://bit.ly/CredenciamentoExpolux.

Serviço

Expolux 2024

Data: 17 a 20 de setembro

Local: Expo Center Norte – SP

Informações: www.expolux.com.br

