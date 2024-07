Planta da Wyda Embalagens no Paraguai completa cinco anos

A planta da Wyda Embalagens em Assunção, no Paraguai, completa cinco anos em julho de 2024. De acordo com a empresa brasileira - que atua no mercado de embalagens descartáveis nas linhas de produtos de alumínio e não alumínio -, as operações visam a expansão no atendimento à América Latina e facilitar a logística para Estados do Brasil.

Apesar de ter sido implementada em 2019, a ideia de investir no país vizinho surgiu em 2013. Hoje, a fábrica é focada na produção de rolos de alumínio de diversos tamanhos, além de tubetes. No local, são fabricadas marcas próprias: Wyda e a marca Envases Guarani. Já a distribuição é feita para Wyda Brasil e clientes do próprio país.

Roberto Carvalho, diretor-geral da Wyda Embalagens, revela que já existe uma demanda de exportação. No radar da empresa, estão os Estados Unidos e países da Europa.

“Foi um longo caminho de amadurecimento, desde o momento em que a ideia de abrir uma planta no Paraguai nasceu, em 2013, até a sua implantação, em 2019. Depois, ainda tivemos de superar muitos desafios, como mão de obra”, explica.

Segundo Carvalho, entre os planos para o futuro, a Wyda Embalagens planeja diversificar a linha de produção na planta do Paraguai. “Já temos estudos do filme de PVC (policloreto de vinila) e pesquisas bem avançadas das embalagens retangulares”, afirma.

O diretor-geral da Wyda Embalagens ressalta que a companhia está satisfeita com as oportunidades que a fábrica no Paraguai trouxe para o Grupo Wyda sobre aprendizado, agilidade, dinâmica e espírito de equipe. “O Paraguai é um país diferente do Brasil, menor, mais estável, previsível e com prós e contras. Temos aprendido muito com tudo isso”, diz.

Linha do tempo

A história da Wyda começou em 1992, na cidade de Sorocaba (SP). Em 2002, a companhia expandiu suas atividades de transformação de alumínio, com a empresa Alukenti, instalada na grande Recife (PE) e capacitada para prover a demanda do Norte e Nordeste.

Em 2008, a empresa Rio Prata iniciou a produção de embalagens descartáveis de alumínio, na cidade de Três Lagoas (MS), estrategicamente localizada para atender ao mercado Centro Oeste.

Em 2017, a Wyda iniciou a produção na África do Sul. O parque fabril irá atender à demanda de produtos específicos do continente africano. Em 2019, teve início a operação no Paraguai e, em 2022, o grupo Wyda completou 30 anos de existência.

