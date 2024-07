Nacional Inn tem unidade em Foz próximo às Cataratas

Localizado a apenas 5 km do Aeroporto Internacional e da entrada das Cataratas do Iguaçu, a unidade do Nacional Inn Hotéis em Foz do Iguaçu (PR) oferece aos seus hóspedes uma ampla área de lazer que inclui piscinas interna e externa, com bar próximo ao local com serviços de drinks, sauna, parque aquático, campo de tênis, espaço kids, playground, sala de jogos com mesa de bilhar, game retrô e sala de televisão.



O hotel, totalmente acessível para cadeirantes, dispõe de recepção 24 horas, serviço de limpeza diário e Wi-Fi gratuito. Além da proximidade de pontos chaves da região, está a apenas 11 km do Parque das Aves e a 17 km do Marco das Três Fronteiras.

Ricardo Aly, diretor da Nacional Inn Hotéis, destaca que a região conta com diversos pontos turísticos de fácil acesso aos hóspedes, ressaltando que as Cataratas do Iguaçu, principal cartão-postal da cidade, possuem uma importância turística inestimável para região, sendo considerada uma das Maravilhas Naturais do mundo. “Elas atraem não só visitantes de todo o mundo, o que impulsiona a economia da cidade, mas também destacam a riqueza e a biodiversidade da região”, diz.

Além das Cataratas do Iguaçu, o Parque das Aves é um destino bastante procurado pelos turistas brasileiros e estrangeiros que visitam a cidade, assim como o Museu de Cera e o Ecomuseu. Espaços de congregação como o Templo Budista e a Mesquita Omar Ibn Al-Khatab e a Catedral São João Batista, ademais, também são pontos turísticos relevantes de Foz do Iguaçu.

O diretor avalia ainda que, além dos pontos turísticos, a região abriga uma história atrativa aos viajantes, que podem participar de tours explicativos sobre a usina de Itaipu, e sobre qual seu impacto no meio ambiente. “Outro lugar incrível é o Marco das Três Fronteiras, na junção de Brasil, Argentina e Paraguai. A vista é maravilhosa e tem uma história cultural muito rica”, afirma.



Ele ressalta, ainda, que “a cidade em si é um paraíso gastronômico”. A variedade de restaurantes que misturam a culinária local com pratos internacionais, afirma ele, “torna a experiência gastronômica memorável”.

“Se hospedar nesta região é uma estratégia bem inteligente, tanto para quem deseja explorar as belezas naturais da cidade, quanto para quem quer aproveitar as oportunidades comerciais da região”, conclui.