A Esri, líder global em inteligência de localização, anunciou hoje a publicação no próximo mês de The Power of Where: A Geographic Approach to the World's Greatest Challenges (O Poder do Onde: Uma Abordagem Geográfica aos Maiores Desafios do Mundo).

Escrito pelo presidente da Esri, Jack Dangermond, com uma equipe dedicada da Esri e numerosos colaboradores, este importante novo livro explora a abordagem geográfica — uma maneira de solucionar problemas com o uso da análise espacial para a percepção e compreensão de padrões que variam desde a migração da vida selvagem e o aumento do nível dos mares até o planejamento urbano e produção de alimentos.

Segundo Dangermond, a sustentabilidade começa com a geografia. "Eu acreditava nisso quando comecei na Esri e, hoje, estou ainda mais convencido", disse Dangermond. "O GIS [tecnologia de sistema de informação geográfica] oferece uma plataforma para solucionar problemas, explorar alternativas, conceber soluções e compartilhá-las de uma maneira visual que inspire a ação."

The Power of Where mostra por meio de mapas e histórias como a crescente comunidade GIS enfrenta os maiores desafios da humanidade, incluindo as alterações climáticas, fome, escassez de água, desigualdade e perda da biodiversidade, assim como os problemas grandes e pequenos de nossas vidas diárias.

Na conclusão do prefácio do livro, Dangermond continua: "Minha esperança é que as histórias, mapas e exemplos nestas páginas inspirem vocês a aproveitar e utilizar este poder geoespacial enquanto trabalhamos juntos para criar um amanhã melhor".

The Power of Where inclui um prefácio do autor e vencedor do National Book Award, James Fallows, assim como um site complementar, powerofwhere.com, com mais informações sobre os estudos de casos, histórias e mapas apresentados no livro. Disponível em livro (ISBN: 9781589486065, US$ 59,99) e como e-book (ISBN: 9781589486072, US$ 59,99), The Power of Where estará disponível na maioria dos varejistas on-line do mundo inteiro a partir de 6 de agosto. Os varejistas interessados ????podem entrar em contato com a distribuidora de livros da Esri Press, a Ingram Publisher Services.

