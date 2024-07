A LambdaTest, uma das principais plataformas de testes unificados baseados em nuvem, tem o prazer de anunciar a integração do Allure Reports com o HyperExecute. Essa nova integração tem o objetivo de transformar o cenário de relatórios de testes, oferecendo uma maneira mais simplificada, detalhada e visualmente atraente de gerenciar e analisar os resultados dos testes.

O Allure Framework é uma ferramenta de relatório de teste versátil, leve e multilíngue que fornece uma representação concisa das funcionalidades testadas por meio de relatórios da Web visualmente atraentes. Ele facilita a extração de informações valiosas para todas as partes interessadas envolvidas no processo de desenvolvimento, aumentando a colaboração e a eficiência.

Para as equipes que já utilizam os relatórios do Allure, a integração com o HyperExecute permite a geração contínua de relatórios consolidados do Allure para cada trabalho. Esses relatórios podem ser acessados por meio da seção de relatórios do painel do HyperExecute, centralizando os insights de teste e simplificando o gerenciamento.

Além disso, os usuários do HyperExecute podem aprimorar os relatórios do Allure com plug-ins personalizados, o que permite obter insights personalizados e detalhados que atendem a necessidades específicas de teste. Essa flexibilidade garante que as equipes possam obter o máximo valor dos dados de teste.

“Estamos entusiasmados em integrar o Allure Reports com o HyperExecute”, disse Mayank Bhola, COO e chefe de Produtos da LambdaTest. “Essa integração não apenas melhora a experiência do usuário, mas também capacita as equipes a obterem insights mais profundos de seus esforços de teste, resultando em melhor qualidade de software e entrega mais rápida. Ao aproveitar os relatórios detalhados e visualmente atraentes do Allure, nossos usuários podem identificar problemas com mais eficiência e tomar decisões informadas, agilizando assim todo o processo de desenvolvimento”.

A integração do Allure Reports com o HyperExecute ressalta o compromisso da LambdaTest em fornecer soluções avançadas e fáceis de usar que aprimoram o processo de teste e desenvolvimento. Essa integração não apenas simplifica os relatórios de teste, mas também garante que as equipes possam tomar decisões informadas com base em dados de teste abrangentes e visualmente atraentes.

Para obter mais informações sobre a integração do Allure Reports com o HyperExecute, acesse: https://www.lambdatest.com/support/docs/allure-reports/

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnicanal que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de lançamento no mercado por meio da orquestração de testes Just in Time (JITTO), garantindo lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de teste.

O Browser & App Testing Cloud permite testes manuais e automatizados de aplicativos da Web e móveis em mais de 3.000 navegadores, dispositivos e sistemas operacionais.

O HyperExecute permite a orquestração rápida e eficiente da grade de testes na nuvem para qualquer estrutura ou linguagem de programação, acelerando o desenvolvimento de software.

Para obter mais informações, acesse https://lambdatest.com.

Entre em contato com press@lambdatest.com para obter mais informações