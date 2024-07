Gulf Oil Brasil avança expansão com lubrificantes produzidos em fábrica própria

Fazem parte da nova linha Gulf, lubrificantes para automóveis, SUVs, pick-ups, motocicletas e veículos pesados. Alinhados com as formulações globais da marca, os produtos foram aperfeiçoados. Testadas e comprovadas em laboratórios internacionais, atendem e superam os requisitos dos principais órgãos da indústria, incluindo o American Petroleum Institute (API), a European Automobile Manufacturers Association (ACEA) e os principais montadoras globais.?

Na linha de lubrificantes para automóveis o destaque é para Gulf Ultrasynth, óleo de motor 100% sintético que agora conta com a tecnologia Wear-Guard. Desenvolvida para os novos motores que trabalham com alta potência e rotação e, portanto, maiores esforços mecânicos, a tecnologia Wear-Guard cria uma película de proteção adicional que se adere às partes críticas do motor e permanece ativa em todas as situações, da partida até as altas acelerações, reduzindo o desgaste.

O Gulf Formula, óleo de motor sintético, agora com a tecnologia Thermo Shield que garante a lubrificação estável do motor, mesmo sob condições de demanda máxima. Com maior resistência térmica, suporta mais altas temperaturas, prevenindo a degradação mais acelerada do óleo e a formação de depósitos, além de assegurar maior limpeza interna.

Também fazem parte da linha Gulf de lubrificantes para automóveis, Gulf Tec, lubrificante semissintético projetado para motores de alta potência, multiválvulas, movidos a gasolina e/ou etanol (Flex) turboalimentados e veículos leves movidos a diesel. E, para motores que tem especificação para óleo de base mineral, Gulf Max, é um lubrificante formulado para oferecer maior proteção às partes móveis do motor e resistência à oxidação.

Para motocicletas a formulação da linha Gulf Pride foi desenvolvida a tecnologia Oxi-Bitor que permite a utilização do motor em condições extremas por mais tempo, controlando a oxidação do óleo, assegurando desempenho do conjunto motor, embreagem e câmbio. Controlando seu espessamento e degradação, mantém o óleo fluindo para todos os componentes vitais do motor, garantindo aceleração sob demanda no trânsito urbano intenso.

Já para a linha Gulf Powertrac foi desenvolvida a tecnologia PowerRox, moléculas que contêm detergentes que combatem, continuamente a formação de depósitos no motor, e formam uma camada protetora nos seus componentes e nas engrenagens melhorando sua potência e eficiência, sem interferir na precisão da embreagem.

Gulf Syntrac, lubrificante 100% sintético, desenvolvido para motores suportarem condições semelhantes às de corrida, ou seja alta carga, alta velocidade e alta temperatura, vem oficialmente com o selo Race Ready Formula que avaliza a performance máxima sustentável do motor em condições extremas.

Os óleos de motor para veículos comerciais a diesel Gulf é a linha que inclui Gulf Superfleet Supreme, Gulf Supreme Dute Ule, Gulf Super Duty Le Plus e Gulf Super Duty Le conta com a tecnologia Clean-Flow e o selo Reduced Downtime.

Os lubrificantes da nova linha Gulf, que também inclui óleos de transmissão, óleos para engrenagem e óleos para uso industrial, são fabricados na planta própria da empresa, que tem capacidade de produção de 3.000.000 litros/mês em um turno, conta com 12 linhas de envase, 47 tanques de armazenagem de óleos básicos e mais de 4800 posições de paletes de armazenagem, para produto acabado.

A meta da empresa é ampliar a produção para 4.500.000 litros/mês, nos próximos meses e ampliar ainda mais seu portfólio de produtos para fazer face ao seu planejamento de expansão no mercado.

Website: https://brasil.gulfoilltd.com/