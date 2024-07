Portrait of smiling farmer using smartphone and tractor at harvesting. Modern agriculture with technology and machinery concept (Portrait of smiling farmer using smartphone and tractor at harvesting. Modern agriculture with technology and machinery co

De acordo com estudo realizado pela KPMG LLP com 240 Chief Ethics and Compliance Officers (CCOs) em 2023, 73% das organizações estão preparadas para reforçar os níveis de conformidade, pelo aumento das expectativas e do controle regulatório. Considerando todas as transições pelas quais as empresas tiveram que se adaptar ao longo dos anos, essa visão sobre as novas exigências dos stakeholders é crucial para garantir o bom relacionamento, além de fortalecer a confiabilidade da companhia com o mercado.

Para Mário Ferreira, Head de WholeSale do Rabobank Brasil, o agronegócio encara um cenário globalizado, em que as práticas sustentáveis passam a guiar o modelo de gestão. “Por isso, adotar ações focadas na transparência é indispensável e representa um dos pilares centrais da boa governança. Além disso, na medida em que as demandas da sociedade avançam nessa agenda, observamos uma mudança significativa na expectativa dos stakeholders em relação à responsabilidade ambiental e social, o que exige dos negócios cada vez mais clareza sobre as operações e seus impactos.” explica o executivo.

Como aplicar na gestão empresarial

A construção de uma relação sólida com clientes, acionistas, investidores, colaboradores e comunidade é crucial para o futuro do negócio. Por isso, Ferreira destaca que é essencial que a troca permeie os departamentos e áreas, o que colabora com a motivação e o alinhamento das pessoas aos propósitos da companhia.

Esse movimento permite que todos caminhem na mesma direção, além de aumentar o sentimento de pertencimento. Isso, no entanto, só é possível a partir do acesso democrático às informações e de relações de trabalho mais horizontais.

Aproximação com investidores

Grandes cadeias do agronegócio brasileiro como soja, milho, algodão, café e pecuária evoluíram em todas as frentes ESG e têm priorizado a comunicação cada vez mais descomplicada com os diferentes players do mercado, o que demonstra responsabilidade financeira e ética nos negócios.

"Isso ajuda a aumentar a confiança, o interesse de investidores, além de atrair e reter talentos", aponta Ferreira. “Compartilhar resultados, sucessos, desafios e aspirações reforça o compromisso com a responsabilidade corporativa e cria um terreno fértil para novas parcerias. Afinal, ainda que as empresas do setor já estejam desenvolvendo práticas socioambientais bem estruturadas, é fundamental manter e priorizar a governança sustentada em pilares como transparência, ética e integridade para continuar a atrair ainda mais investimentos.” completa.

Melhores práticas

Diferentes instrumentos de comunicação, como os Relatórios de Sustentabilidade têm sido adotados pelo agronegócio, além de indicadores de desempenho econômico, social e ambiental, e a apresentação das estratégias para o negócio. Internacionalmente, existem diferentes modelos como o Relatório Integrado e do GRI, que podem ser utilizados para reunir e organizar tais informações e serem disponibilizados de forma consultiva para o público interno e externo.

O especialista destaca que o uso de ferramentas como essas facilita a avaliação do desempenho e a mensuração de resultados de diferentes práticas sustentáveis, possibilitam a visão integrada do negócio e são importantes instrumentos de decisão. Para o head do banco, os dados e as métricas dão visibilidade à jornada e também medem impactos sociais e ambientais, facilitam a análise de aspectos econômicos e identificam pontos de melhoria.

"Se a sociedade pede práticas cada vez mais sustentáveis das empresas, é importante frisar que sem transparência não há sustentabilidade", afirma Ferreira, "e no agronegócio, a cobrança é ainda maior", conclui. As frentes de meio ambiente e social se destacam, especialmente considerando o papel estratégico do setor para o futuro.

