Bacan Guaro, uma aguardente premiada, superpremium e com certificação kosher, está prestes a transformar a maneira como os consumidores veem e apreciam essa tradicional bebida colombiana. Novo no mercado, Bacan oferece um toque contemporâneo a uma bebida essencialmente colombiana, conhecida localmente como “guaro”, tornando-se uma escolha atraente para o consumidor exigente.

Estreando em mercados selecionados dos Estados Unidos neste verão (Flórida, Nova York e Nova Jersey) e disponível para venda on-line em shopbacanguaro.com, a Bacan Guaro está disponível em duas graduações (24% ABV e 29% ABV), cada uma vendida a US$ 49,99/700ml. Para os consumidores que desejam experimentar as duas concentrações, um conjunto de presente de luxo de 200 ml está disponível por US$ 54,99.

Uma nova perspectiva sobre a Aguardiente

Aguardiente, que significa “água de fogo”, é uma bebida alcoólica forte e tradicional, normalmente destilada da cana-de-açúcar fermentada e geralmente aromatizada com anis, o que lhe confere um sabor característico de alcaçuz. Uma parte adorada da cultura e da tradição colombianas, conhecida por seu potente sabor e natureza ardente, é comumente consumida pura como uma dose em reuniões sociais e comemorações.

Bacán, que significa “legal” ou “incrível” na gíria colombiana, está mudando esse paradigma. O Bacan Guaro é um guaro de luxo superpremium, suave o suficiente para ser apreciado puro e delicioso o suficiente para incrementar coquetéis. Já ganhando prêmios em competições internacionais de bebidas alcoólicas por seu sabor, essa versão inovadora redefine a forma como a aguardente é normalmente vista e consumida. O Bacan Guaro é um destilado sofisticado, pronto para ser apreciado em qualquer ocasião.

Uma deliciosa mistura de ingredientes orgânicos

O Bacan é cuidadosamente elaborado em pequenos lotes utilizando ingredientes meticulosamente selecionados: suco de cana-de-açúcar orgânico de primeira prensagem, anis estrelado espanhol orgânico e água. Habilmente misturado de forma lenta, o resultado é uma aguardente cristalina, elegante e versátil, sem adição de açúcar, disponível em duas graduações:

Bacan 24 (48 Proof): Com um ABV de 24%, essa versão é caracterizada por seu aroma doce de anis, acentuado com notas sutis de frutas cítricas. Sua entrada suave revela sabores de alcaçuz preto, camadas florais e herbais delicadas e um tempero persistente.

Bacan 29 (58 Proof): Com um ABV de 29%, essa bebida leve e arejada apresenta um nariz delicioso de anis, pimenta preta e alecrim. O sabor de anis segue no paladar, complementado por notas cítricas e de gengibre, terminando limpo e refrescante.

Aguardiente redefinida, a origem

Bacan Guaro é a criação da empreendedora colombiana e personalidade midiática Diana Espinosa March, em colaboração com seu marido ítalo-espanhol e arquiteto de marca, Ricardo March. Juntos, embarcaram em uma missão para revolucionar a forma como a aguardente é tradicionalmente consumida. “Nosso objetivo era elevar a experiência com aguardente e apresentar o Bacan a um público exigente que talvez nunca tenha encontrado essa bebida única. É uma das minhas tradições mais queridas da Colômbia, e eu acredito que merece ser apreciada globalmente”, diz Diana. Determinados a criar um guaro excepcional, eles se concentraram em usar ingredientes orgânicos superpremium para criar um perfil de sabor refinado que atrai não apenas colombianos, mas também paladares exigentes ao redor do mundo – e que pode ser apreciado com tranquilidade. Após vários anos de experimentação, Diana e Ricardo aperfeiçoaram sua receita e processo, misturando ingredientes da América do Sul e da Europa, refletindo suas vidas entrelaçadas. O resultado é um espírito delicioso e refinado que honra a tradição enquanto abraça a inovação.

Excelência premiada

O Bacan já foi reconhecido por sua excepcional qualidade e habilidade artesanal com vários prêmios de prestígio, incluindo:

Bacan 24 (48 Proof):

Medalha de Platina, 2023 Ascot Awards

Medalha de ouro dupla, 2024 SIP Awards

Medalha de ouro, 2023 Beverage Testing Institute

Bacan 29 (58 Proof):

Medalha de platina, 2023 Ascot Awards

Medalha de ouro, 2024 San Francisco World Spirits Competition

Medalha de ouro e prêmio de inovação, 2024 SIP Awards

Versátil e agradável

No passado, a aguardente não era sinônimo de versatilidade. Ela era consumida principalmente em doses – uma abordagem rápida e fácil, mas não concentrada no sabor ou na experiência mais ampla de prazer. Devidoàtextura refinada e aos sabores matizados do Bacan Guaro, sua capacidade de ser usado de inúmeras maneiras é evidente. O Bacan brilha ao ser saboreado lentamente puro e resfriado, saboreado com gelo, saboreado em coquetéis e, é claro, usado para brindar em comemorações. Sua mistura distinta de sabores e influências culturais oferece uma experiência única de consumo para aqueles que buscam algo novo e extraordinário. Ao mesmo tempo, os entusiastas experientes da aguardente apreciarão o Bacan como uma alternativa elevada que honra a tradição e oferece um sabor moderno da Colômbia.

Premiada | Com certificação Kosher | Sem açúcar | Baixa caloria | Vegana | Deliciosa

