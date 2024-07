Nexcore obtém certificação PCI DSS para contact center

A Nexcore by Selbetti, plataforma de contact center as a service (CCaaS), obteve a certificação PCI DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard), uma das mais importantes certificações de segurança de dados, específico para proteção de dados de cartões de crédito.

A empresa conseguiu a certificação ao atender os requisitos de construção e manutenção de uma rede segura e confiável, incluindo a instalação de firewalls robustos e a personalização de senhas padrão para maior proteção, implementação de medidas rigorosas para proteger os dados armazenados dos titulares de cartões e garantir a criptografia de suas transmissões em redes públicas.

"Esta certificação comprova que a empresa tem um ambiente seguro para transações via cartão de crédito e que os dados informados pelo cliente não serão vazados ou usados de maneira indevida", explica Deivis Romeiro dos Santos, Diretor Comercial da Nexcore by Selbetti.

O trabalho ainda incluiu a gestão de vulnerabilidades com a proteção contra malware e atualizações regulares de software, além do desenvolvimento de sistemas e aplicativos seguros. As medidas de controle foram fortalecidas, restringindo o acesso a dados sensíveis apenas a funcionários autorizados, com processos rigorosos de identificação e autenticação.

A Nexcore by Selbetti também realiza o monitoramento contínuo e testes regulares das redes para detectar e corrigir vulnerabilidades, para assegurar que as medidas de proteção estejam sempre atualizadas. Além disso, mantém uma política abrangente de segurança da informação, com treinamento contínuo para os funcionários sobre práticas de segurança.

Segundo o Payment Security Report 2022, da consultoria de cibersegurança Verizon, em 2020, apenas 43,4% das empresas do globo estavam em conformidade com a certificação. Em comparação ao ano anterior, houve uma melhora quando 27,8% das empresas estavam em compliance, porém é inferior ao percentual das organizações certificadas em 2016, que foi de 55,4%.

"A certificação é válida para as vendas em lojas físicas e on-line, incluindo as realizadas por meio da Unidade de Resposta Audível (URA). Ao implantar as ações de segurança estabelecidas pelo PCI Security Standards Council no contact center tanto consumidor final quanto cliente corporativo estarão seguros legal e financeiramente", explica Diego Ramon, Gerente de Desenvolvimento da Nexcore by Selbetti.

Fraudes com cartão

O "uso de cartões de crédito por terceiros ou cartão falsificado" foi o golpe mais citado por brasileiros (39%), segundo o Relatório de Identidade Digital e Fraude, da Serasa Experian. A pesquisa ouviu também companhias brasileiras sobre o tema fraude e mais da metade (58%) afirma que a preocupação com esse tópico aumentou entre 2022 e 2024. A "proteção de operações fraudulentas" é o segundo maior foco das empresas (35%) e está apenas atrás de "conquistar mais clientes" (45%).

De acordo com o Nilson Report 2023, publicação que cobre o mercado global de cartões, as perdas mundiais por fraude com cartões de crédito e débito em 2022 totalizaram US$ 32,34 bilhões, um aumento de 13,8% em relação ao ano anterior e na América do Sul as perdas foram de US$ 2,74 bilhões.

Website: https://nexcore.com.br/