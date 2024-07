BCB São Paulo mostra diversidade na coquetelaria

Profissionais que visitaram a 4ª edição de BCB São Paulo, puderam conferir um panorama do cenário atual da indústria brasileira dos setores de bebidas e coquetelaria. Como foco em brasilidade, o evento voltado para quem atua em bares, restaurantes e hotelaria como gestores, bartenders, mixologistas, compradores, além de varejo e distribuição, aconteceu de 1 a 3 de julho, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo e trouxe novidades que, em breve, estarão disponíveis no mercado.

“A edição deste ano teve como um dos destaques a produção nacional, que tem desenvolvido além das tradicionais cachaças, bebidas como vodka, gin, whisky e spritz com qualidade premium, o que permite aos profissionais a ampliação das possibilidades de criações e também reflete o empenho de players para o crescimento do setor. Ao passo que as marcas internacionais presentes destacaram lançamentos, técnicas e tecnologias utilizados nos bares pelo mundo”, explica Daniel Pereira, gerente do evento.

Lançamentos

Entre os lançamentos, o público pôde conhecer a nova Vodka Hype (Beg), as opções de Shochu, cevada e batata-doce (importados pela Nippon Bebidas), uma cachaça da linha Famigerada – Raízes do Brasil, Bálsmo do Cerrado, inspirada nos biomas nacionais (Famigerada – a cachaça de bar), o whisky puro malte trufado (Lamas destilaria), o licor de cafés especiais Cabra Lab, feito com três espécies de arábica provenientes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e o conilon, do Espírito Santo (Quero Chuva) e o drink de ervas Brasilberg, feito com o bitter fernet de ervas, limão e água tônica carbonatada, em versão ready to drink, em garrafa de 275 ml (Underberg do Brasil). Na linha de não alcoólicos nacionais, o destaque foi o spritz italiano zero álcool, sem calorias e sem açúcar (Miden, marca da Bacco Destilados).

Gin também foi a atração no espaço The Gin Flavors, com lançamentos de duas versões de gin argentinos, feitas com zimbro da Patagônia, o Nativo e o Alta Montaña (premiado no World Gin Awards 2022, como melhor gin contemporâneo), pela Bosque Craft Gin. O espaço contou com marcas como Maturí Tropical Syrup, Botanical dry Gin, DL&CO – Don Luchesi Distillary, Iltico Spirits e Glee Vodka 1893.

Empreendedorismo e gestão - conteúdos

Empreendedorismo e gestão são as palavras que sintetizam a programação da Arena de conteúdo deste ano. O espaço contou com 17 palestras em temas como Como abrir meu primeiro bar sem dinheiro? e Gestão de bares: os bastidores e seus desafios. Passaram pelas arenas nomes conhecidos do mercado como os bartenders Talita Simões e Renato Mussa.

“A estratégia neste ano foi trazer palestrantes que focassem em assuntos sobre negócios e a Arena ficou cheia em todas as apresentações. Foi gratificante ver a interação do público e também os expositores acompanhando os temas apresentados”, diz Rafael Mariachi, embaixador de conteúdo do BCB São Paulo.

Expositores

Conteúdos educacionais e técnicos também foram destaques no estande da Campari Academy, por meio de experiências e apresentações. Temas como Empreender com Paixão, O Bar moderno e O bar como projeto multidisciplinar estiveram na grade programação do espaço, que reuniu profissionais internacionais como Monica Berg, empresária e bartender londrina; Alonso Palomino, bartender peruano; e Mona Gallosi, bartender e empresária argentina.

Todos os depoimentos dos executivos da Campari Academy, Aurora Fine Brands, Bartender Store, Abrasel e Bares SP, além da opinião de alguns visitantes estão disponíveis aqui.

O evento contou ainda com espaço sobre cachaça administrado pelo Instituto Brasileiro de Cachaça (IBRAC), composto por estandes de quatro produtores Cachaça Magnífica (RJ), Quero Chuva (RJ), SôZé (SP) e Famigerada – a cachaça de bar (MG) e um bar que fez a releitura de clássicos da coquetelaria preparados com o destilado brasileiro.

Entre os expositores da edição 2024, marcaram presença Choya, Bacco Spirit, Bebidas Chiamulera, easyice, Culligan, Águas Prata, Lamas destilaria, Licor Fino Golden Massala, Melvin Bebidas, Degusto Brands, Nippon Bebidas, Família Salton, Curia Comércio de Bebidas, ABN ∞ Trading, Acquíssima, Ecobier, Água na Caixa, Drizz Gin, Azzuma, OH Spirits, entre outros.

Para Carolina Oda, embaixadora do BCB São Paulo, a edição teve como destaque, além da diversidade de marcas, a de público em busca de reforçar o profissionalismo da área. “O Brasil é um país muito grande com diferentes necessidades de mercado. Ao atender as expectativas de cada visitante que busca networking, socialização, oportunidades de encontrar novos fornecedores, lançamentos e ampliar os conhecimentos em palestras, o evento tem exercido um papel muito importante no setor", afirma.

Durante a realização, o BCB São Paulo recomendou o consumo consciente de bebidas, o uso de transporte alternativo e forneceu água mineral de forma gratuita.

A edição 2024 contou com parcerias do Instituto Brasileiro de Cachaça (IBRAC), Bares SP, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) e apoio da Associação Nacional de Restaurantes (ANR). O evento teve a organização da RX.

