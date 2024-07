RIADE, Arábia Saudita, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) realizou com sucesso uma cirurgia vital em um feto de 26 semanas para corrigir um defeito da medula espinhal. Este procedimento pioneiro, o primeiro deste tipo no Oriente Médio, foi realizado com a cirurgia endoscópica fetal, proporcionandoàfamília uma nova esperança e conforto. Além de melhorar a saúde e o desenvolvimento futuro do bebê a intervenção precoce também reduz a probabilidade de cirurgias complexas após o nascimento. A mãe, que demonstrou notável resiliência e força, recebeu alta com boa saúde e continuará sua gravidez sob cuidadosa supervisão médica.



A equipe médica realizou o procedimento intrauterino para manter o feto no útero pelo restante da gestação, aumentando suas chances de desenvolvimento saudável. A operação envolveu o uso de um endoscópio fetal que fez três pequenas incisões no útero, cada uma com não mais de 2 milímetros, nas costas do feto. O feto foi monitorado por meio de ultrassom durante toda a cirurgia, e o defeito congênito foi reparado com sucesso, garantindo que a medula espinhal está agora totalmente protegida.

Comentando sobre esse sucesso, o Dr. Saud Alshanafey, cirurgião-chefe e diretor do Programa de Diagnóstico e Terapia Fetal, disse: "Essa conquista reflete avanços médicos significativos na cirurgia fetal e destaca o compromisso do KFSHRC em proporcionar os mais altos padrões de cuidados de saúde para aprimorar a qualidade da vida dos fetos e suas famílias no Reino e além." Ele explicou que a abordagem tradicionalàespinha bífida envolve a realização de cirurgia na criança após o nascimento para prevenir infecções no sistema nervoso. No entanto, este método pode não prevenir completamente as complicações neurológicas decorrentes da exposição da medula espinhal durante a gravidez.

O Dr. Saud Alshanafey ressaltou que a novidade deste procedimento está no reparo do defeito congênito com um endoscópio fetal minimamente invasivo que faz incisões não maiores que 2 milímetros, evitando a necessidade de abertura do útero, tendo um impacto positivo na saúde da mãe e da gestante.

A espinha bífida é um defeito congênito comum em todo o mundo, afetando 1 em cada 1.000 a 2.000 nascimentos. Isso resulta na exposição da medula espinhal ao líquido amniótico, afetando os nervos dos membros inferiores, bexiga e sistema digestivo inferior, potencialmente acompanhada de hidrocefalia, levando a distúrbios do movimento, disfunções neurológicas e problemas urinários.

A espinha bífida ocorre quando a coluna vertebral e a medula espinhal não se formam adequadamente no feto devido ao fechamento incompleto do tubo neural que é responsável pelo desenvolvimento do cérebro fetal, da medula espinhal e dos tecidos associados durante as primeiras semanas da gravidez.

Vale ressaltar que o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek.

