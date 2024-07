Taiwan anunciou sua delegação para os próximos Jogos Olímpicos de Paris, que terão início em 26 de julho. A equipe é composta por 60 atletas, 39 técnicos e 23 competidores iniciantes, representando Taiwan em 16 categorias esportivas. Os atletas partirão para Paris a partir de 17 de julho, com a equipe de tiro com arco chegando primeiro.

From left to right: Kuo Hsing-chun, Yang Yung-wei, and Tai Tzu-ying to represent Taiwan at the Paris Olympic Games. (Photo: Business Wire)

Entre os atletas notáveis que representam Taiwan está Tai Tzu-ying, terceira no ranking mundial de badminton individual feminino, que fará sua última tentativa de conquistar uma medalha de ouro olímpica. Hsieh Su-wei, a segunda melhor jogadora de duplas femininas de tênis do mundo, fará dupla com Tsao Chia-yi para representar Taiwan. Kuo Hsing-chun, detentora do recorde mundial na categoria feminina de levantamento de peso até 59 kg para arranco (snatch), arremesso e total combinado, também estará competindo.

Entre os atletas masculinos, o jogador de tênis de mesa Chuang Chih-yuan fará sua sexta participação em Olimpíadas, estabelecendo o recorde de maior número de participações de um atleta taiwanês. Tang Chia-hung competirá novamente no evento de ginástica de barra horizontal e Yang Yung-wei, o primeiro medalhista olímpico de judô de Taiwan, estará de volta para defender seu título.

Além disso, o breakdance estreará como um esporte olímpico oficial nos jogos de Paris 2024, com 16 competidores globais de primeira linha. O dançarino de breakdance taiwanês Sun Chen, que começou a dançar breakdance aos 11 anos de idade, garantiu uma vaga na competição, marcando um momento histórico para a dança de rua taiwanesa.

Para fomentar amizades entre os atletas e promover a diplomacia esportiva, copos de vidro, pingentes e cartões perfumados com a imagem da pega-azul de Taiwan serão distribuídos a outros atletas, destacando a identidade cultural de Taiwan.

