Com as mudanças geopolíticas e a crescente demanda por IA e semicondutores, a atenção internacional sobre Taiwan aumentou significativamente nos últimos anos, levando a uma maior aceitação da literatura e publicações taiwanesas. O Ministério da Cultura há muito apoia a tradução e promoção de obras taiwanesas, enquanto o National Museum of Taiwan Literature (Museu Nacional de Literatura de Taiwan) procura traduzir e publicar ativamente obras locais para compartilhar o conteúdo e valores culturais de Taiwan com o mundo inteiro. Até o momento, os trabalhos literários taiwaneses foram traduzidos para oito idiomas e entraram nos mercados dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e República Tcheca, entre outros.

Taiwanese author Li Ang recited her novel "Bloody Sacrifice with Color Make-up,” highlighting gender issues and the stories of political victims of the February 28 incident in Taiwan. (Photo: Business Wire)

Neste mês de julho, a República Tcheca sediou o 25º Mês de Leitura de Autores, com Taiwan como país em destaque. Uma delegação de 31 escritores taiwaneses de diversas origens, incluindo múltiplas gerações, gêneros, etnias e estilos de escrita, viajou até a República Tcheca e a Eslováquia para compartilhar os seus conhecimentos literários por meio de palestras. Notavelmente, os renomados autores Li Ang e Kevin Chen fizeram uma aparição especial em Praga para participar de discussões instigantes e interagir com vários segmentos da comunidade literária.

Para comemorar o AAPI Heritage Month (Mês do Patrimônio AAPI), o Ministério da Cultura fez uma parceria com a Biblioteca Pública do Queens para criar um “Taiwan Book Corner” (seção de livros de Taiwan) com 13 títulos taiwaneses, incluindo obras como “Fang Si-Chi's First Love Paradise” de Lin Yi-han, “Ghost Town” de Kevin Chen, “Notes of a Crocodile” de Qiu Miaojin, “The Boy from Clearwater” de Yu Pei-yun e Zhou Jian-xin. Estes livros estão disponíveis tanto em inglês quanto em chinês tradicional em três filiais. Além disso, a Korean Publishers Association (Associação de Editores Coreanos) anunciou recentemente que Taiwan será o convidado de honra na Seoul International Book Fair (Feira Internacional do Livro de Seul) de 2025.

Conforme as estatísticas, nos últimos 30 anos, mais de 1.400 livros taiwaneses foram traduzidos em mais de 35 idiomas, com a França, Alemanha e República Tcheca sendo os principais mercados na Europa. Estas publicações traduzidas abriram gradualmente uma janela para os leitores internacionais entenderem Taiwan, aumentando a visibilidade global de Taiwan.

