GoodStorage anuncia aquisição do Guarde Aqui

Como parte da estratégia de expansão no mercado de self storage e melhoria na experiência dos locatários a GoodStorage, especialista em espaços inteligentes, anuncia a aquisição do Guarde Aqui, marca que atua no mesmo mercado e possui 25 unidades distribuídas em 10 cidades localizadas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país.

A aquisição faz parte do plano estratégico da companhia de reforçar a liderança no mercado de São Paulo e nacional, sendo uma plataforma de soluções em espaços urbanos, tanto para pessoas físicas, como para jurídicas. Com a transação, a GoodStorage passa a administrar mais de 60 unidades localizadas em regiões de alta demanda, sendo grande parte delas na capital paulista, e aumenta sua oferta de espaços em 40%, chegando a 400 mil m² locáveis.

“Nosso propósito é sermos promotores de cidades mais inteligentes, colaborando com a eficiência e mobilidade de pessoas e mercadorias. Este movimento possibilita, inclusive, mais tempo livre, pluralidade e inclusão, assim como qualidade de vida. Com essa operação, o foco é aprimorar nossas soluções, principalmente na Grande São Paulo, onde passaremos a contar com mais de 60 unidades”, explica o CEO e fundador da GoodStorage, Thiago Cordeiro.

Especialista em oferecer espaços de armazenagem inteligentes e urbanos que podem funcionar como uma extensão dos lares ou colaborar para fortalecer a vocação industrial, a solução também colabora com serviços e comércios como e-commerce ou marketplaces para que tenham uma maior eficiência logística, otimizando rotas, reduzindo custos fixos, facilitando entregas last mile e até a logística reversa. Isso porque as empresas podem fracionar a cadeia de suprimentos, podendo reduzir a quantidade de frotas e rotas de entregas.

A empresa, que em 2024 atingiu 285 mil m² distribuídos em 37 unidades, dobrando de tamanho em relação a 2022, destaca que a aquisição demonstra a força e as oportunidades pulsantes do mercado. “Com mais de 10 anos de experiência em uma das principais metrópoles do mundo, agora passamos a atender mais de 20 mil locatários com foco em aprimorar cada vez mais a experiência de cada um deles”, conta Thiago.

Website: https://goodstorage.com.br/