MSS Experience: Evento de milhas e viagens aterriza em SP

Os indicadores de dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF) mostram que, de 2022 para 2023, houve um aumento de 11% nas milhas resgatadas em programas de fidelidade no Brasil. O crescimento em especial se dá, segundo André Coelho, coordenador de projeto da FGV (Fundação Getulio Vargas), devido aos influenciadores que compartilham seu conhecimento de milhas e viagens na internet, despertando curiosidade e interesse em quem deseja transformar seus gastos em passagens.

Foi pensando nisso que Túlio Faria e Rafaela Molás, especialistas e influenciadores da área, criaram o MSS Experience (Milhas Sem Segredo Experience). Um dos maiores eventos de milhas e viagens do Brasil acontece nos dias 7 e 8 de setembro no Blue Tree Transatlântico Convention Center, em São Paulo. O encontro tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre milhas e emissões de passagens aéreas.

Túlio Faria, especialista que já movimentou mais de 40 milhões de milhas e desbravou 14 países, e Rafaela Molás, referência feminina no universo das milhas segundo o Prêmio Passageiro de Primeira, que já visitou 35 países com estilo e economia, são os pilotos centrais dessa viagem. Junto com outros especialistas no assunto, eles guiarão os participantes por um roteiro que engloba as últimas tendências e as melhores estratégias para aqueles que desejam aproveitar ao máximo o potencial desse mercado em ascensão.

O mercado de milhas cresce exponencialmente ano a ano

Ainda a ABEMF, os consumidores desses programas resgataram R$ 509,4 bilhões em pontos e milhas em 2022, 61,8% acima do registrado em 2021, sendo 85% convertidos em passagens aéreas. "Por isso, no MSS Experience, serão apresentadas técnicas avançadas para emitir passagens fora da curva, realizar viagens de luxo a preços acessíveis ou quase de graça", afirma Rafaela Molás.

O anfitrião do evento conta que novas estratégias do mercado de milhas serão reveladas durante o encontro. “Os participantes irão desvendar mais horizontes e transcender seus limites com experiências únicas e transformadoras que os levarão ao próximo patamar nas suas viagens”, pontua Túlio Faria.

“Chique sim, caro JAMAIS!”

Rafaela enfatiza que: “nosso objetivo principal é ajudar as pessoas a viajarem mais e melhor, com experiências incríveis e gastando menos”. A influenciadora e empresária que utiliza o jargão “chique sim, caro jamais”, conta hoje com mais de 430 mil seguidores no Instagram.

Os anfitriões do evento, juntos, criaram o Milhas Sem Segredo, uma plataforma de treinamento que já ensinou sobre o mercado de milhas e viagens para mais de 18 mil alunos em todo o Brasil. A primeira edição do MSS Experience aconteceu em 2023 e contou com mais de 300 participantes. Neste ano, a ideia é expandir ainda mais a disseminação de informações sobre milhas e viagens e, segundo Túlio, "fornecer uma experiência inesquecível para aqueles que já são apaixonados por esse universo e buscam se aprofundar ainda mais".



Website: https://milhassemsegredo.com.br/mss-experience/