De acordo com a última pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery - ISAPS), o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Entre as intervenções mais procuradas no país, o aumento mamário, indicado para tratar mamas pequenas, flácidas e pouco projetadas, aparece em segundo lugar.

Para acompanhar a demanda e oferecer técnicas inovadoras, o segmento está em constante evolução em busca de métodos mais seguros e eficazes. Nesse cenário, cirurgiões têm destacado o uso da Prótese R24R como uma técnica que auxilia na recuperação mais rápida do paciente. Conhecida como Real24Recovery, a prótese R24R tem como objetivo principal permitir que os pacientes retomem suas atividades cotidianas em um tempo reduzido após a cirurgia, mantendo a segurança.

Segundo a Dra. Maria Júlia Norton (CRM 52.878669), cirurgiã plástica, a técnica R24R adota uma abordagem abrangente, incorporando técnicas cirúrgicas avançadas e um planejamento tanto no pré quanto pós-operatório.



“Isso inclui o uso de anestesia com rápido despertar e programas de reabilitação física adaptados às necessidades individuais de cada pessoa. Pacientes que seguem o protocolo da Prótese R24R podem experimentar uma recuperação mais suave, com menos desconforto pós-operatório e uma retomada mais rápida das atividades diárias”, explica a especialista.



De acordo com a cirurgiã, após a colocação do silicone, normalmente, os pacientes precisam de até 20 dias de repouso para retornar às atividades do dia a dia. Entretanto, através dessa nova técnica, o objetivo é de que em até 24 horas os pacientes possam se movimentar e retomar grande parte da sua rotina.



Website: https://www.mariajulianorton.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/dramariajulianorton/

Website: http://www.mariajulianorton.com.br