A informação é uma aliada importante dos investidores brasileiros. O Raio X do Investidor Brasileiro, realizado pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) em parceria com o Datafolha, explica que 91% desse público busca informações sobre produtos financeiros antes de investir, seja por meio de bancos e assessorias ou da internet.

De acordo com a pesquisa, a maior parte dos investidores brasileiros ainda consulta gerentes de bancos, assessores ou amigos e familiares para decidir quais ativos terão um espaço na sua carteira de investimentos. Contudo, no atual mundo conectado, também é crescente o número de investidores que buscam informações sobre produtos financeiros por meio de canais digitais.

Redes sociais como YouTube e Instagram, por exemplo, estão entre os canais de informação preferidos dos investidores brasileiros. Mas portais de notícias e sites de investimento também têm conquistado cada vez mais usuários, segundo a pesquisa Anbima/Datafolha.

Um exemplo desse crescimento é o aumento de 135% nos acessos ao site Investidor10 em 2024, uma plataforma que reúne dados e notícias sobre os principais ativos do mercado.

Marcos Magalhães, sócio-diretor do Investidor10, destaca a importância de buscar diferentes tipos de informação para entender os riscos e as oportunidades de cada produto financeiro e, assim, escolher os investimentos que melhor se adequam aos objetivos de cada um.

"Ninguém quer perder dinheiro sem necessidade, por isso as pessoas buscam fontes confiáveis de informação, seja através de um amigo próximo, um familiar, ou até mesmo do gerente do banco ou de um assessor de investimentos. O que muitos não sabem é que esses gerentes ou assessores muitas vezes indicam produtos financeiros que são vantajosos para o banco, e não necessariamente para o cliente”, ressaltou Magalhães. Ele ainda cita o lendário investidor Warren Buffett: "O risco vem de não saber o que você está fazendo".

Para ajudar o pequeno investidor a tomar melhores decisões, existem plataformas que reúnem informações sobre ações, fundos de investimentos e títulos de renda fixa, além de dados econômicos como taxas de juros e de inflação, cursos de educação financeira e notícias que podem impactar o mercado. O objetivo dessas plataformas é fornecer ao investidor dados suficientes para atingir o retorno esperado.

"Buscar fontes confiáveis de informação permite que o investidor pessoa física tome decisões de investimento de forma independente e baseada em dados sólidos", conclui Magalhães.

