No ano em que completa 38 anos, a VILAGE Marcas e Patentes lança sua nova identidade visual e reposicionamento da marca. O rebranding de revitalização inclui novo logotipo, mais moderno, dinâmico e representativo da missão e visão da empresa, hoje com 26 escritórios pelo Brasil - um deles em Campinas, fundado há 25 anos - e também Estados Unidos, Alemanha e China.

O slogan “por um mundo menos arriscado” é um compromisso renovado para assegurar a proteção da propriedade intelectual - direitos autorais, desenhos industriais, marcas, patentes e muitos outros.

Nestes 38 anos, a empresa tem como meta garantir que ideias e iniciativas sejam reconhecidas e seus direitos sejam resguardados dentro do amplo universo da propriedade intelectual.

"A experiência que a VILAGE adquiriu em 38 anos nos permite mitigar os riscos na área da proteção intelectual, salvaguardando todos os direitos dos clientes por meio de processos nos órgãos competentes”, conta o CEO Geisler Chbane Bosso. “Com mais de 25 mil clientes protegidos, tanto no Brasil quanto no exterior, garantimos a qualidade e a expertise da VILAGE”, acrescenta.

“Neste momento especial em que celebramos 38 anos de história, o rebranding da VILAGE não é apenas uma mudança visual, mas um reflexo de nossa constante evolução e compromisso com a inovação”, explica Bosso. “Nosso novo logotipo e identidade visual representam nossa adaptação às demandas contemporâneas do mercado no setor de propriedade intelectual”, acrescenta ele.

O CEO lembra que a proteção da inovação é essencial para o progresso. “Estamos mais preparados do que nunca para assegurar que as ideias dos nossos clientes sejam resguardadas com excelência", completa Bosso.

Website: https://www.vilage.com.br/