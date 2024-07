A Sodali & Co (a “Firma”), anteriormente denominada Morrow Sodali, uma importante empresa de consultoria global, tem o orgulho de anunciar o lançamento de sua nova marca, redefinindo sua presença no mercado após a rápida expansão internacional da Firma por meio de uma série de aquisições bem-sucedidas.

A nova identidade reconhece os 50 anos de história da empresa e unifica a combinação atraente de empresas que ela adquiriu nos últimos anos, incluindo GPS; Di Costa Partners; Nestor Advisors; Gryphon Advisors; Citadel Magnus; FrameworkESG; HXE Partners; Powerscourt; Domestique; e Designate. A Sodali & Co conta com o sólido apoio de investimento de seu proprietário majoritário, a TPG Growth, a plataforma de mercado intermediário e de capital de crescimento da TPG, uma das maiores administradoras de ativos do mundo

A Sodali & Co construiu uma escala global impressionante com uma equipe de mais de 450 funcionários atendendo a mais de 2.000 clientes. A empresa tem sido consistentemente classificada como a principal consultora global em situações de ativismo e fusão. Em suas três áreas de prática complementares, Serviços aos Acionistas, Governança e Sustentabilidade e Comunicações Estratégicas, cada uma delas tem especialidades que abrangem:

Serviços aos Acionistas abrange serviços de solicitação de procuração, inteligência de mercados de capital, consultoria de fusões e aquisições, soluções de fundos e soluções globais de dívida e de acionistas

Governança e Sustentabilidade abrange governança corporativa, serviços de diretoria, consultoria de sustentabilidade e consultoria climática

Comunicações Estratégicas abrange comunicações corporativas, crises e situações especiais, comunicações financeiras e de transações, relações com investidores, assuntos públicos e campanhas, pesquisa e marca e design

O novo nome deriva da palavra latina “Sodalis”, que significa “companheiro”, e está alinhado com a função da empresa como consultora confiável, ajudando os clientes a criar capital para as partes interessadas por meio da navegação na complexa dinâmica dos interesses dos acionistas e das partes interessadas em geral.

“Reunindo nossa diversificada expertise em uma única entidade unificada, estamos melhor posicionados para atender às necessidades em evolução de nossos clientes”, disse Alvise Recchi, CEO global. “Nenhuma outra empresa combina expertise integrada e especializada em serviços aos acionistas, governança e sustentabilidade, e comunicações estratégicas da mesma forma que a Sodali & Co”.

“Isso não é apenas uma mudança de marca. Representa nossa dedicação em construir uma empresa de consultoria de classe mundial”, disse Recchi. “Somos inabaláveis em nosso compromisso com a excelência para nossos clientes, apoiando-os a se adaptar e prosperar em um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo”.

A marca Sodali & Co será implantada globalmente imediatamente.

SOBRE A SODALI & CO

A Sodali & Co assessora clientes corporativos em todo o mundo enquanto eles navegam pela complexa dinâmica dos interesses de acionistas e partes interessadas. A empresa apoia os líderes empresariais na antecipação de questões, na tomada de decisões melhores e mais informadas e na comunicação mais eficaz para impulsionar o alinhamento e acelerar o desempenho.

Com sedes em Nova York, Londres e Sydney e escritórios nos principais mercados de capitais, a Sodali & Co atende a mais de 2.000 clientes corporativos em 70 países, abrangendo três áreas de atuação: Serviços aos Acionistas, Governança e Sustentabilidade e Comunicações Estratégicas. Além de empresas listadas e privadas, seus clientes incluem instituições financeiras, fundos mútuos, ETFs, bolsas de valores e associações de membros.

Para obter mais informações sobre a Sodali & Co, acesse www.sodali.com.

