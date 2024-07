A Nomus, empresa de tecnologia para indústria, acaba de anunciar a abertura de oito vagas de emprego para diferentes áreas de atuação. As oportunidades são para trabalho remoto, permitindo que candidatos de qualquer parte do país possam participar do processo seletivo (Com exceção da vaga de trainee em Recife). Esta expansão reflete o crescimento contínuo da empresa e sua busca por talentos que queiram fazer parte de um ambiente inovador e dinâmico.

Vagas Disponíveis

As novas vagas disponíveis na Nomus são:

Analista de Implantação ERP Analista de Segurança da Informação (GRC) Analista de Suporte ERP Analista de Testes Funcionais Banco de Talentos Nomus Desenvolvedor Java Full Stack Junior Desenvolvedor Java Full Stack Pleno Desenvolvedor Java Full Stack Spring Pleno Trainee Nomus - Recife

Benefícios Oferecidos

Além da remuneração, os colaboradores da Nomus contam com um pacote de benefícios diversos para diferentes necessidades. Entre os benefícios oferecidos estão:

Salário competitivo

Seguro de vida em grupo

Cartão flexível Caju, que pode ser usado em mercados ou restaurantes

Plano de saúde sem coparticipação

Plano odontológico

Auxílio home-office

Auxílio educação

Bônus semestral alinhado com a avaliação de desempenho e resultados da empresa

Plano de carreira

Horário flexível

Home-office

Equipamentos fornecidos pela empresa

Gympass

Day off

Licença maternidade e paternidade estendida

Auxílio-coworking

Auxílio-creche para filhos

Acesso à Moodar para atendimento psicológico online

Ambiente de Trabalho Reconhecido

A Nomus foi recentemente certificada pelo Great Place to Work (GPTW) como um ótimo local para trabalhar, reforçando seu compromisso com a criação de um ambiente de trabalho acolhedor e motivador. A empresa valoriza a diversidade, a inovação e o crescimento pessoal e profissional de seus colaboradores.

Inscrições

Os interessados em fazer parte do time Nomus podem se inscrever através do site oficial da empresa, na página de carreiras: nomus.com.br/carreiras. A Nomus busca profissionais que compartilhem de seus valores e queiram contribuir para o desenvolvimento de soluções que impactam positivamente o setor industrial.

Sobre a Nomus

A Nomus é uma empresa especializada em soluções de ERP industrial, criada por engenheiros de produção e programadores especialistas. A empresa foi fundada em 2005, no Rio de Janeiro, mas hoje conta com escritórios e representantes por diversos estados brasileiros.

Website: https://www.nomus.com.br/carreiras