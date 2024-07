A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) está reunindo alguns dos maiores especialistas e defensores da segurança do paciente do mundo em sua 11ªCúpula Mundial de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia, realizada anualmente nos dias 6 e 7 de setembro de 2024. Realizada no campus da Universidade da Califórnia, em Irvine, um centro de pesquisas inovadoras, a conferência de dois dias abordará alguns dos problemas mais críticos e soluções pioneiras para proteger os pacientes de danos evitáveis em ambientes de saúde.

Palestrantes distintos de todas as partes do mundo discutirão e apresentarão soluções inovadoras na segurança do paciente, incluindo o aproveitamento de dados em tempo real dos registros médicos eletrônicos, o impacto transformador da inteligência artificial na saúde, a implementação das melhores práticas para segurança do paciente, a defesa da transparência de dados e o cultivo de uma cultura de segurança em todo o sistema.

Os principais palestrantes são o fundador da PSMF, Joe Kiani; o diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Ghebreyesus; o presidente emérito e membro sênior do Institute for Healthcare Improvement, Dr. Donald M. Berwick; a cirurgiã geral da Califórnia, Dra. Diana Ramos; o diretor do Center for Quality Improvement and Patient Safety, Dr. Craig Umscheid; e o diretor médico da WebMD, Dr. John Whyte. Os participantes do painel representam um amplo espectro de administradores do setor de saúde, clínicos, especialistas e defensores da segurança do paciente, pesquisadores acadêmicos, executivos da MedTech, pacientes e suas famílias.

“Não podemos parar até que não haja NENHUM dano a pacientes e clínicos em nossos hospitais”, disse Joe Kiani, fundador da Patient Safety Movement Foundation. “Temos o conhecimento e as inovações para criar um sistema de saúde mais seguro hoje, mas precisamos agir. Acredito que a inteligência artificial, se usada adequadamente, será um fator de mudança. Espero ver todos os sistemas de saúde representados em nosso Cúpula global”.

“A segurança do paciente está avançando mais rapidamente do que nunca, graças às novas inovações eàdedicação e compromisso de nossa comunidade global de segurança do paciente e dos próprios pacientes”, disse o CEO da PSMF, Dr. Michael Ramsay. “Estamos ansiosos para compartilhar o que sabemos e aprender sobre os desafios de todos. Esta Cúpula será uma oportunidade única para estabelecer conexões duradouras que apoiarão esforços globais para alcançar NENHUM dano ao paciente”.

Para obter mais informações, incluindo a agenda mais recente, e para se registrar, acesse https://psmf.org/summits/11th-annual-world-patient-safety-science-technology-summit/.

A FUNDAÇÃO DO MOVIMENTO PELA SEGURANÇA DO PACIENTE

Em 2012, Joe Kiani fundou a Patient Safety Movement Foundation, uma organização sem fins lucrativos, para eliminar erros médicos evitáveis em hospitais. Sua equipe trabalhou com especialistas em segurança do paciente de todas as partes do mundo para criar Práticas Acionáveis Baseadas em Evidências que abordam os principais desafios. Os hospitais podem assumir um compromisso formal de ZERO mortes evitáveis, e as empresas de tecnologia de saúde são solicitadas a assinar o Compromisso de Dados Abertos para compartilhar seus dados, de modo que algoritmos preditivos possam ser desenvolvidos para identificar erros antes que eles se tornem fatais. O PSMF foi criado com o apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare.

