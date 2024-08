Bloco cirúrgico do Mater Dei Nova Lima

Com cerca de R$ 250 milhões em investimentos, a rede hospitalar Mater Dei inaugura, nesta sexta-feira (23/8), uma nova unidade no Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A sede conta 117 leitos, centros de cirurgia, Centros de Terapia Intensiva (CTI) e consultas médicas em todas as 40 especialidades médicas oferecidas pela rede.

A edificação ocupa uma área total de 21 mil metros quadrados e foi construída com a técnica de retrofit, para requalificação da estrutura já existente, com o uso de metal, concreto e fibra de carbono. A unidade é considerada “premium” por utilizar modernas técnicas de arquitetura, com acabamentos especiais para o ambiente hospitalar.

O novo Mater Dei terá serviço completo de hotelaria. “Fomos além das questões simples de hotelaria, investimos em quartos amplos com poltronas aconchegantes para os visitantes e arquitetura especializada”, ressalta.

Segundo o CEO da Rede Mater Dei, José Henrique Salvador, a nova unidade terá alguns diferenciais. “É um hospital geral, que vai estar conectado com as outras sedes. Teremos um pronto-socorro com capacidade para atender mais de 500 pacientes por dia. Além disso, uma maternidade, pediatria, cardiologia, oncologia e ortopedia muito robustas que serão nossos pilares”, conta.

A unidade conta com um Núcleo Especializado em Medicina Esportiva e Medicina Preventiva, além de equipe de ortopedia 24 horas. “Todos os serviços ofertados nas unidades Mater Dei de Belo Horizonte - Santo Agostinho e Contorno -, incluindo unidades de terapia intensiva (UTI) adulta e pediátrica 24h, e serviços obstétrico e de maternidade especiais, estarão disponíveis em Nova Lima”, enfatiza a médica Flávia Mendes Lima Freire, gestora da nova unidade hospitalar.





O CEO ainda destaca a tecnologia “de ponta” utilizada nas máquinas para ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia e exames cardiovasculares, ultrassom ginecológico e densitometria óssea. “São os melhores aparelhos do mundo, tudo que há de mais moderno em tecnologia hospitalar”, afirma.





A abertura da nova unidade representa a contratação direta de dois mil funcionários, entre enfermeiros, nutricionistas, técnicos e pessoal administrativo, além de médicos e fisioterapeutas. Esses profissionais, grande parte de Nova Lima, atuarão em conjunto com os cerca de 3 mil médicos que integram o hub Mater Dei BH.





Demanda





A sede em Nova Lima atende a um público que vive na cidade ou que se desloca para lá em função das atividades minerárias e comércio de serviços. Com localização estratégica entre Belo Horizonte e Nova Lima, próximo à rodovia MG-030, foi planejado para atender à população dos bairros Vale do Sereno, Vila da Serra e nos diversos condomínios do município de Nova Lima, além daqueles que moram em bairros próximos à região, como Belvedere, Santa Lúcia, São Bento, Sion, Mangabeiras e Anchieta, em Belo Horizonte.





“Percebemos a migração de uma população que tem uma renda considerável, plano de saúde, além de serviços como restaurantes e comércio em razão das atividades de mineração na região”, aponta o CEO.





“O deslocamento até Belo Horizonte representava uma dificuldade para este público, nesse sentido, vimos que era importante ter um equipamento hospitalar complementar mais próximo”, completa Salvador.







Novas aquisições





A primeira unidade da Rede Mater Dei de Saúde, o Hospital Mater Dei Santo Agostinho, foi inaugurada em 1980. De 2011 até 2023, a instituição foi comandada pela segunda geração da família, sob o comando de Henrique Salvador. Desde novembro de 2023, José Henrique Dias Salvador, membro da terceira geração, está à frente da rede.





O número de hospitais mais que triplicou de 2021 para 2024, saindo de três sedes em Belo Horizonte para oito unidades hospitalares espalhadas pelo país, uma em Betim-Contagem, na Região Metropolitana; uma em Nova Lima, uma em Salvador, na Bahia; uma em Feira de Santana, também no estado baiano; duas em Uberlândia, no triângulo mineiro e uma em Goiânia, no estado de Goiás.





Até o momento, a rede conta com cerca de 9 mil colaboradores e mais de 2.200 leitos disponíveis. Uma unidade em São Paulo está prevista para ser inaugurada em 2028. A sede será administrada em conjunto com a holding de hospitais da Bradesco Seguros, a Atlântica.