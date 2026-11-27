Integrantes do corpo de bombeiros de Drôme realizaram uma operação de emergência para socorrer Georges, um crocodilo macho de 400 quilos e 4,5 metros de comprimento. O réptil enfrentava dificuldades com um osso de boi preso na garganta. Esse quadro exigia uma intervenção rápida por parte dos profissionais.

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A ocorrência foi registrada em uma quarta-feira, 25 de novembro, no espaço La Ferme aux crocodiles, situado na localidade de Pierrelatte. O relato sobre o atendimento prestado ao réptil foi veiculado na quinta-feira pelo canal "ICI Drôme Ardèche".

???????? Des pompiers ont été appelés pour sauver un crocodile de 400 kg qui s'étouffait avec un os de bœuf.



La scène s'est déroulée à la Ferme aux crocodiles de Pierrelatte, dans la Drôme.



Une dizaine de personnes ont été mobilisées pour maîtriser l'animal de 4,5 mètres et retirer l'os coincé dans sa gorge.



L'intervention a duré plus d'une heure, sous les yeux des visiteurs. Georges, le crocodile, a finalement été sauvé. — ???? ????????????? ???????????????? (@_3emeOeil) November 27, 2026

Apoio do socorro animal especializado

Para prestar auxílio imediato aos cuidadores do parque animalier, foi acionada a equipe especializada em socorro animal. Esse grupo pertence ao serviço departamental de incêndio e socorro, denominado Sdis, do departamento de Drôme.

A dimensão física do animal exigiu coordenação técnica entre todos os presentes. O processo para efetuar a captura e, em seguida, manter o domínio completo de Georges mobilizou quase uma dezena de pessoas durante a execução das tarefas no local.

Imobilização com o uso de cordas

Fotografias oficiais publicadas pelos próprios bombeiros mostram os detalhes da intervenção no recinto. Nas imagens, vários participantes aparecem visivelmente posicionados para dominar o réptil por meio da utilização de cordas.

A condução da operação correu bem em todas as etapas previstas, assegurando o sucesso do atendimento ao animal com o osso de boi na garganta. O esforço conjunto entre os bombeiros e os tratadores permitiu concluir o trabalho de maneira satisfatória.

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Após a conclusão dos trabalhos, a corporação prestou informações oficiais sobre as condições do animal. Em publicação compartilhada no "Facebook", os bombeiros de Drôme comunicaram o resultado da operação: "Georges recuperou a forma e está muito bem".