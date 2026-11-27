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O ministro da Defesa britânico, Wes Streeting, enviou uma carta para cerca de 100 mil reservistas militares com uma convocação para que se preparem para um eventual conflito. A iniciativa, voltada para ex-militares aptos a retornar ao serviço em circunstâncias excepcionais, não ocorria desde o período da Guerra Fria.

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A mensagem foi assinada pelos comandantes do Exército, da Royal Navy e da Raf, com detalhes revelados pelo jornal "The Telegraph". A carta pede aos membros da reserva estratégica a atualização de dados cadastrais, informações sobre as ocupações profissionais atuais e o registro de competências adquiridas na vida civil.

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Treinamentos e exercícios militares

Os reservistas também receberam o convite para participar de treinamentos e exercícios militares de forma voluntária. Uma das atividades citadas para a adesão dos veteranos é o exercício Steadfast Defender, da Nato, previsto para a próxima primavera e com realização programada para o início de 2027.

Streeting descreveu a decisão como uma precaução necessária. A medida foi tomada em um momento no qual o Exército britânico dispõe de aproximadamente 73 mil soldados em serviço ativo, marca mais baixa registrada no país desde as guerras napoleônicas.

Prontidão sem alarme

Em declarações concedidas à emissora "Sky News", Streeting confirmou o envio dos comunicados e ressaltou que a ação ocorre diante de um contexto de ameaça ampliada. O ministro pontuou que o público deve encarar o aviso de forma tranquila:

"este grau de prontidão, creio, é uma precaução sensata e necessária", afirmou, acrescentando que a medida busca manter a segurança: "quero que o país esteja vigilante, não em alarme".

O Ministério da Defesa informou que o contato com os veteranos não representa o início de uma mobilização militar imediata. A instituição apontou a iniciativa como um passo prático para reforçar a preparação e a capacidade de dissuasão do país, ajudando a diminuir a possibilidade de confrontos em um cenário de ameaças crescentes por parte da Rússia.

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Em entrevista à "Bbc", Streeting elogiou o príncipe Harry, que afirmou na semana anterior estar pronto para voltar a vestir a farda militar "a 100%" perante a ameaça russa, chamando o veterano de um verdadeiro recurso para o país. Anteriormente, o ministro já havia alertado sobre a urgência de o Reino Unido estar pronto para enfrentar uma guerra dentro de mil dias.