Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Reino Unido vai destinar US$ 270 milhões a eventual destacamento na Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/01/2026 19:56

compartilhe

SIGA

O Reino Unido vai destinar US$ 270 milhões para preparar seu Exército em um eventual destacamento multinacional na Ucrânia, caso seja alcançado um cessar-fogo com a Rússia, anunciou nesta sexta-feira (9) o Ministério da Defesa britânico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O gasto, incluído no orçamento militar de 2026, vai permitir "oferecer novos veículos, sistemas de comunicação e capacidade de proteção contra drones, e garantir que as tropas britânicas estejam prontas para ser mobilizadas", detalhou o ministério. Além disso, a produção de drones interceptadores Octopus terá início neste mês no Reino Unido, "para reforçar a defesa aérea da Ucrânia", acrescentou.

O ministro britânico da Defesa, John Healey, esteve hoje em Kiev, para uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

O anúncio foi feito no contexto de uma declaração de intenções assinada na última terça-feira pelo Reino Unido e pela França, em que ambos afirmaram que estão dispostos a enviar soldados para manter a paz em caso de cessar-fogo.

O primeiro-ministro Keir Starmer prometeu revelar "o quanto antes" os detalhes da declaração de intenções, e ressaltou que o Parlamento britânico deve se pronunciar sobre qualquer envio de tropas à Ucrânia.

O plano é rejeitado pela Rússia, cuja porta-voz diplomática alertou ontem que uma presença militar ocidental na Ucrânia constituiria para Moscou "um alvo legítimo".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

adm/psr/dbh/lb/am

Tópicos relacionados:

conflito defesa gb orcamento politica ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay