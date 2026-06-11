Ministro britânico da Defesa renuncia por desacordo com Starmer sobre investimento militar

O ministro britânico da Defesa, John Healey, anunciou nesta quinta-feira (11) sua renúncia ao cargo, alegando divergências com o primeiro-ministro, Keir Starmer, sobre o nível de investimento previsto para as Forças Armadas nos próximos anos.

Em carta publicada na rede social X, Healey criticou a falta de recursos destinados ao setor. "O senhor não foi capaz, e o Ministério das Finanças não quis mobilizar os recursos de que a nação precisa para defender o país neste período de ameaças crescentes", escreveu.

A decisão ocorre após sucessivos adiamentos da Estratégia de Investimento em Defesa (DIP, na sigla em inglês), documento que deverá estabelecer as prioridades e o financiamento militar da próxima década. Segundo relatos divulgados pela imprensa britânica, os valores previstos ficaram abaixo das expectativas do Ministério da Defesa.

A saída do ministro aumenta a pressão sobre Starmer em um momento politicamente delicado. O premiê enfrenta questionamentos internos e se prepara para uma eleição suplementar considerada importante para a estabilidade de sua liderança.

Healey afirmou ter analisado a versão final do plano e concluiu que ela não atende às necessidades estratégicas do Reino Unido. Segundo ele, a proposta "fica muito abaixo do necessário para a defesa e para o país neste momento perigoso".

O ex-ministro advertiu ainda que a falta de recursos poderá comprometer a prontidão militar, elevar riscos operacionais e reduzir a capacidade do país de responder a ameaças futuras.

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