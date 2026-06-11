Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ministro britânico da Defesa renuncia por desacordo com Starmer sobre investimento militar

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/06/2026 10:32

compartilhe

SIGA

O ministro britânico da Defesa, John Healey, anunciou nesta quinta-feira (11) sua renúncia ao cargo, alegando divergências com o primeiro-ministro, Keir Starmer, sobre o nível de investimento previsto para as Forças Armadas nos próximos anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em carta publicada na rede social X, Healey criticou a falta de recursos destinados ao setor. "O senhor não foi capaz, e o Ministério das Finanças não quis mobilizar os recursos de que a nação precisa para defender o país neste período de ameaças crescentes", escreveu.

A decisão ocorre após sucessivos adiamentos da Estratégia de Investimento em Defesa (DIP, na sigla em inglês), documento que deverá estabelecer as prioridades e o financiamento militar da próxima década. Segundo relatos divulgados pela imprensa britânica, os valores previstos ficaram abaixo das expectativas do Ministério da Defesa.

A saída do ministro aumenta a pressão sobre Starmer em um momento politicamente delicado. O premiê enfrenta questionamentos internos e se prepara para uma eleição suplementar considerada importante para a estabilidade de sua liderança.

Healey afirmou ter analisado a versão final do plano e concluiu que ela não atende às necessidades estratégicas do Reino Unido. Segundo ele, a proposta "fica muito abaixo do necessário para a defesa e para o país neste momento perigoso".

O ex-ministro advertiu ainda que a falta de recursos poderá comprometer a prontidão militar, elevar riscos operacionais e reduzir a capacidade do país de responder a ameaças futuras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-psr/hgs/lm/aa

Tópicos relacionados:

defesa governo reino-unido

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay