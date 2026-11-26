Busca por naufrágio histórico chega a cerca de 1.500 metros de profundidade, mas o que aparece no fundo do mar está longe de ser um antigo tesouro perdido
Expedição no Golfo do México a 1.500 metros de profundidade encontra dezenas de freezers e máquinas de lavar que viraram abrigo para peixes
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Em 2017, uma expedição oceanográfica no Golfo do México levou pesquisadores a um cenário incomum a 1.500 metros de profundidade. A bordo do navio Okeanos Explorer, a equipe da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), liderada pelos cientistas Diva Amon e Charles Messing, conduzia um veículo operado remotamente para investigar o que indicava ser o naufrágio de uma embarcação histórica.
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Em vez de um sítio arqueológico antigo no leito do oceano, as câmeras subaquáticas revelaram dezenas de eletrodomésticos espalhados pela planície submarina. As imagens captadas mostraram uma grande quantidade de refrigeradores, lavadoras de roupas e congeladores domésticos (freezers) cobertos por sedimentos e ferrugem, em uma área que os cientistas apelidaram de "Deep Clean".
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Carga perdida no fundo do mar
A origem dos objetos ficou evidente com a localização de um container vermelho danificado no leito marinho. A estrutura de carga mantinha um número de identificação visível e continha vários aparelhos domésticos sem embalagem de proteção, incluindo equipamentos com etiqueta da General Electric que indicava procedência de sua fábrica em Louisville, no Kentucky.
Pela disposição das carcaças e pela falta de caixas de proteção, a equipe observou que os aparelhos provavelmente eram transportados para reciclagem ou descarte antes do incidente. Os pesquisadores da NOAA especularam que o desprendimento do container aconteceu de forma acidental durante uma tempestade enquanto uma embarcação cargueira navegava pela região.
Muitos dos gabinetes metálicos sofreram danos severos devido ao impacto contra o solo marinho, expondo peças plásticas e fiações após anos no fundo do mar.
Colonização por vida marinha
Apesar de representarem resíduos descartados no oceano, as estruturas metálicas acabaram integradas à fauna da zona profunda. Diferentes espécies de peixes passaram a usar o interior dos eletrodomésticos e os vãos do container como refúgio contra predadores e correntes marinhas.
Invertebrados e corais de águas profundas também cobriram as superfícies corroídas ao longo do tempo, transformando os materiais em pontos de fixação biológica em uma área de fundo predominantemente lodoso.
O achado serviu como um caso prático para a comunidade científica analisar como a vida em águas profundas interage com estruturas artificiais e coloniza detritos modernos que chegam a profundidades abissais.
Impacto do tráfego marítimo global
O episódio observado no Golfo do México reflete uma consequência recorrente das rotas internacionais de mercadorias. Estimativas do setor de transporte marítimo indicam que centenas de containers caem de navios cargueiros todos os anos devido a fortes ondulações e tempestades nos oceanos.
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A dispersão desses materiais evidencia como detritos chegam a regiões remotas e pouco exploradas do planeta. No leito marinho profundo, a combinação de baixas temperaturas e ausência de luz reduz o ritmo de degradação, fazendo com que metais e polímeros permaneçam conservados por décadas.