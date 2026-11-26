Dezenas de cães da raça spitz, conhecida também como Lulu da Pomerânia, foram abandonados em áreas de floresta e campos nos arredores de Varsóvia, na Polônia. A suspeita dos protetores indica que os animais foram descartados após o fechamento de uma criação ilegal. Desde a semana passada, voluntários percorrem a região para localizar e acolher os animais.

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As operações se concentram em Garwolin, Ko?biel e Otwock, na região de Mazóvia. Mais de 20 voluntários realizam buscas em matas, campos e margens de estradas. A equipe mobilizou um drone equipado com câmera térmica para identificar animais escondidos na vegetação densa.

Buscas e estado dos animais

Os animais estão dispersos por um território amplo. Relatos da Fundação Judyta apontam que alguns cachorros estavam a distâncias entre 15 e 20 quilômetros uns dos outros. A entidade calcula que o total de animais abandonados alcance cerca de 30, embora não haja contagem definitiva. A emissora pública "TVP3 Warszawa" informou a localização de 13 cães nas imediações de Garwolin.

Os primeiros resgates revelaram problemas graves de saúde. A equipe identificou fraturas, tumores, doenças de pele, infestações de parasitas e alterações ortopédicas, além de quadros severos na dentição. Quatro fêmeas encontradas haviam passado por partos recentes.

A Fundação para Filhotes Judyta prestou assistência veterinária imediata aos animais mais debilitados. Entre os diagnósticos constam giardíase, sarna e babesiose, enfermidade transmitida por carrapatos. O grupo também apresentava sinais de negligência prolongada, como ferimentos e queda de pelos.

Dificuldades e orientações

O temperamento dos animais dificulta os resgates. Parte dos cachorros demonstra medo intenso de humanos e foge para a mata fechada quando nota a presença das equipes, ampliando o tempo necessário para as capturas.

A principal linha de apuração associa o abandono ao encerramento de um criadouro clandestino, devido à semelhança física entre os animais e ao estado corporal apresentado. Até o momento, não há confirmação sobre a identidade dos responsáveis ou detalhes sobre o descarte.

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A fundação orienta que moradores evitem perseguir os animais por conta própria, pois aproximações inadequadas provocam fugas para locais distantes. A recomendação aos moradores é registrar o ponto exato da visualização e repassar as informações aos voluntários.