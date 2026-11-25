Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Uma escavação de 1.500 metros quadrados realizada para a ampliação de uma casa em Senon, no nordeste da França, revelou mais de 40 mil moedas da época romana. A intervenção arqueológica reuniu profissionais do Instituto Nacional de Investigações Arqueológicas Preventivas da França (Inrap) e do Serviço Regional de Arqueologia.

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Situada no departamento de Mosa, na região de Lorena, Senon serviu de assentamento para os mediomátricos, povo celta cuja capital ficava em Metz, antes da conquista romana. A equipe identificou ruas, habitações e pedreiras de calcário, além de fossas, valas e marcas de postes que pertencem a estruturas mais antigas que as edificações de pedra.

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Organização dos depósitos monetários

O achado reúne três conjuntos de moedas que ajudam a compreender como os moradores guardavam e acessavam valores:

o primeiro recipiente pesa cerca de 38 quilos e abriga entre 23 mil e 24 mil moedas;

o segundo vaso, com o gargalo quebrado, soma 50 quilos junto com o conteúdo, contendo entre 18 mil e 19 mil peças;

o terceiro ponto mantinha apenas três moedas na fossa, pois o vaso original foi retirado ainda na Antiguidade.

Os pesquisadores situam os enterramentos entre os anos 280 e 310 d.C., período equivalente a 1.700 anos atrás. As peças trazem gravadas as efígies de Victorino, Tétrico I e Tétrico II, governantes ligados ao Império Galo, existente entre 260 e 274 d.C.

Acesso contínuo aos cofres

A região conta com cerca de trinta depósitos monetários já catalogados, mas Senon conservou o cômodo exato onde as vasilhas ficavam guardadas. Os recipientes foram posicionados dentro de fossas no solo das moradias, com a abertura perto da superfície para permitir a inclusão ou a retirada de dinheiro conforme a necessidade familiar.

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A área residencial continha fornos, pátios e pedreiras associados a um grupo de boa condição financeira, como artesãos ou comerciantes, com ocupação iniciada na época gaulesa. A cerca de 150 metros dali existia uma fortificação contemporânea, detalhe que motiva os pesquisadores a investigar se as quantias estavam ligadas a essa presença militar ou ao pagamento de tropas.